Lista la semana de ciencias e investigación en inglés

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Del 24 al 27 de abril, se realizará en el Itch la 8th Science Week y Science Fair 2018, con el desarrollo de tres conferencias y exposición de 108 proyectos de estudiantes.

Mario Vicente González Robles, director del Instituto Tecnológico de Chetumal (Itch) informó que el evento es organizado por la Coordinación de inglés del plantel y el propósito es incentivar en los alumnos del programa de inglés la curiosidad por explorar en áreas de investigación en la ciencia, orientarlos en el conocimiento del quehacer de algunas carreras, así como desarrollar la confianza en el uso del inglés como segunda lengua.

También te puede interesar: Jóvenes representan a Q. Roo en Feria Internacional de Ciencias

Señaló que el martes 24 de abril, se realizará la inauguración del evento, a las 4:00 de la tarde, en el anexo del Centro de Información “José Vasconcelos” del plantel, y 15 minutos después, José Ricardo Cedeño Vázquez, investigador en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Chetumal, desarrollará la conferencia “The importence of crocodiles and their present situation in México”.

González Robles, dijo que el miércoles 25, Nhielce Nahomi Esquivel Gómez, destacada alumna egresada del Itch, con maestría en Ciencias del Agua e Ingeniería con especialización en Manejo de Riesgo por Inundaciones, presentará la conferencia “How to make a better world to live in by 2039-tha SDG´s”, a las 3:30 de la tarde, y a las 5:00 de la tarde, Mario Augusto Fernánez y Ché, catedrático del Itch, hará lo propio con el tema “Let´s play science”; también se realizará un recorrido por el museo de Zoología y Centro de Innovación del Itch.

Agregó que el jueves 26, de 3:30 de la tarde a las 8:00 de la noche, se efectuará la “Speech night”, donde todos los alumnos presentarán temas en el idioma inglés en sus aulas respectivas, teniendo a los padres de familia como audiencia.

Agregó que viernes 27, se efectuará la inauguración de la 8th Annual Science Fair 2018, a partir de las 4:00 de la tarde, donde se expondrán 108 proyectos realizados por los alumnos de ese instituto; la clausura está programada a las 6:10 de la tarde.

La dirección del Itch y la Coordinación de inglés, prevén una asistencia de aproximadamente 350 personas por día, entre alumnos y padres de familia.