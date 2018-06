Tres empresas quieren vender mochilas escolares al estado

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Una empresa local y dos foráneas, buscan ser los proveedores de las 166 mil 766 mochilas escolares que el Gobierno del Estado distribuirá de forma gratuita entre niños de primaria en el ciclo escolar 2018-2019.

Se tratan de la empresaria chetumaleña Genny Rocío del Rosario Cerón (Papelería Plus Ultra); LL Diamante S. A. de C. V., del Estado de México; y Breger Publicidad, S. A. de C. V., de la Ciudad de México; quienes entregaron las muestras de las mochilas en la sala de juntas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, en Palacio de Gobierno de Chetumal.

Las muestras serán analizadas por los integrantes del Comité de adquisiciones de la Oficialía Mayor, para evaluar la concordancia de medidas, color, diseño y otras especificaciones técnicas solicitadas y señaladas en las bases de la Licitación Pública Nacional LPN5/SEQ-2018.

Los participantes buscan una de las tres partidas en las que fue dividida la licitación, la primera, por 55 mil 117 mochilas de color azul con ruedas, para alumnos de primer y segundo grado de primaria, que serán distribuidas de la siguiente manera; sede uno: Bacalar y Othón P. Blanco, ocho mil 863; sede dos: Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, cinco mil 050.

En la sede tres: Solidaridad, Tulum y Cozumel, 14 mil 199; y sede cuatro: Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, 27 mil mochilas.

La segunda partida es por 56 mil 905 unidades de color azul sin ruedas, para tercer y sexto grado de primaria; y la tercera, por 54 mil 744 mochilas de color morado sin ruedas, para alumnos de tercer y sexto grado de primaria.

Las 111 mil 649 mochilas sin ruedas de las partidas dos y tres; se distribuirán en cuatro sedes, la uno comprende los municipios de: Bacalar y Othón P. Blanco, 18 mil 726; sede dos: Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, 10 mil 641.

La sede tres, los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, 26 mil 928; y la sede cuatro: Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, 55 mil 354 mochilas.

Hoy viernes se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, y el próximo 20 de junio se dará a conocer el fallo.