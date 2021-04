Chetumal: Olvida gobierno municipal a deportistas de Othón P. Blanco

El gobierno municipal de Othón P. Blanco, que encabeza Otoniel Segovia, se olvidó de los deportistas y, tal como ocurrió en su primer año de gestión, omitió la entrega del Premio al Mérito Deportivo en su edición 2020.

Para el proceso de entrega de este reconocimiento, que se daba cada año a lo mejor del deporte local, no se emitió ninguna convocatoria por parte del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, que dirige Héctor Herrera Valerio.

La convocatoria para concursar por la Medalla al Mérito Deportivo “Efraín Aguilar Marrufo”, debió haberse publicado en los primeros días de enero, y se tenía que haber entregado el día 22 de ese mismo mes; sin embargo, esto no ocurrió.

Al respecto, Alejandro Rivera, secretario general del Ayuntamiento, declaró que esto se debió, principalmente, a la falta de recursos económicos, pues el municipio no cuenta con presupuesto para el cumplimiento de esta tradición.

“En primer lugar fue porque no se cuenta con los recursos económicos para entregar esta medalla y, en segundo lugar, es porque no se pueden llevar sesiones solemnes, y este reconocimiento se entrega en un evento público, el cual no está permitido por causas de la pandemia”, señaló el funcionario.

Lo cierto es que, en lo que va de la administración de Otoniel Segovia y teniendo a Héctor Herrera Valerio como director del Instituto del Deporte, ya son dos años que esta tradición deportiva no se lleva a cabo, pues en su primer año de gobierno rompieron con 14 años de cumplirle a los deportistas, en el 2019 se la entregaron a Goretti del Carmen Sosa Gamboa, de la disciplina de Para Natación.

La entrega de la Medalla al Mérito Deportivo se estableció en 2004, cuando Eduardo Espinosa Abuxapqui fungía como presidente municipal, bautizada con el nombre de Efraín Aguilar Marrufo, en homenaje al deportista othonense quien falleció en Belice cuando intentaba rescatar a una niña durante el paso de un huracán.

Se intentó conocer la postura de Héctor Herrera Valerio, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en Othón P. Blanco; sin embargo, no atendió las llamadas telefónicas.

