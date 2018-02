Sí, pero no; Ombudsman se contradice con renuncias laborales

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Marco Antonio Toh Euan, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo negó que se haya obligado a renunciar a una docena de personas al interior del organismo, aunque reconoció que personalmente si pidió renuncias.

La semana pasada, personal de la Comisión denunció el “acoso laboral”, del cual eran víctimas por parte de la nueva administración, encabezada por el abogado, toda vez que bajo engaños los hicieron firmar renuncia, de las cuales, algunas se están haciendo efectivas.

También te puede interesar: ¿Quién podrá defendernos? Empleados denuncian al ombudsman

Sobre dichas renuncias, supuestamente como parte de la entrega recepción, se limitó a decir que a él no le tocó esa gestión.

“Por ahí hubo un mal manejo de la información, quiero pensar, porque no me tocó a mí esa gestión. Yo no tengo nada que esconder en ese sentido, yo hablé nada más con una persona a quien le pedí la renuncia y es lo que estamos trabajando”, señaló.

Aunque insistió que pidió únicamente una renuncia, al final reconoció que suman dos las personas que van a abandonar la institución. Una de ellas es la primera visitadora, cuya baja está en trámite, mientras que la directora de Atención a Víctimas ya fue despedida, aunque no quedan claros los motivos.

“Hubo su plática con la persona, y parte de eso fue su desempeño también, y ella también en su momento manifestó que estaba viendo otras opciones”, aseguró.

Finalmente, reconoció que alista un proceso de cambios al interior, que incluirán bajas y reubicaciones del personal, lo cual se determinará con base al desempeño y resultados en el trabajo.

Para el personal inconforme, lo preocupante es que en las instalaciones del organismo, ya se puede ver gente que antes laboraba en entonces Procuraduría General de Justicia (PGE) durante la gestión de Gaspar Armando García Torres, paseando o preparándose para asumir cargos.

De acuerdo con la información, algunos de los que se alistan para ocupar vacantes son Rebeca Herreros Tapia, Manuel Antonio Angulo Morales y Ariel Durán, ex trabajadores de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE).