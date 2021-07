La pésima administración de Otoniel Segovia Martínez al frente del municipio de Othón P. Blanco, lo ha colocado en la lista de los 20 presidentes municipales del país con menor aprobación por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con una encuesta realizada en 103 municipios del país por la empresa “Massive Caller”, la administración municipal de Otoniel Segovia Martínez fue reprobada por el 88.8% de las personas encuestadas en Chetumal.

Otoniel Segovia Martínez, es el único presidente municipal de Quintana Roo que aparece en esta “selecta” lista de reprobados, incluso de todos los municipios de los estados de la Península de Yucatán.

Los datos de la encuesta realizada telefónicamente a 600 habitantes del municipio, colocan al presidente municipal, en el peldaño número 100 de los 103 municipios en los que se realizó la encuesta.

Por si fuera poco, el 89.3 de los encuestados también señalaron desconfiar de Otoniel Segovia Martínez y lo colocaron en la “lista negra” de los 20 presidentes municipales con menor percepción de confianza.

Para cerrar con “broche de oro”, el 35.7% de las personas encuestadas en la capital del estado, manifestaron sentirse inseguros, esto, ante el imparable aumento de los delitos de alto impacto del fuero común, que en los últimos meses se han registrado.

Otoniel Segovia Martínez, tomó protesta como presidente municipal de Othón P. Blanco, el 9 de marzo de 2019, en sustitución de Hernán Pastrana Pastrana, quien solicitó licencia de tres meses para retirarse del cargo por complicaciones en su salud, pero ya no volvió.

La administración municipal de Otoniel Segovia Martínez “heredará” un municipio prácticamente “en pedazos”, una capital llena de baches, comunidades rurales en el olvido, deudas económicas y diversos problemas jurídicos a la próxima administración.

Otoniel Segovia Martínez, fue el único de los tres presidentes municipales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, que no buscó la reelección en las elecciones locales de junio de este año, aunque desde el inicio de su administración apostó todo por la promoción de su secretario particular, Luis Gamero Barranco, quien al final no llegó a la presidencia.

Los 5 peor calificados

1.- Juan de la Rosa, de Nezahualcóyotl, Estado de México

2.- Francisco Antonio Villalobos, de Cuernavaca, Morelos

3.- Juan Antonio González Mora, presidente municipal de Tonalá, Jalisco

4.- Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Othón P. Blanco, Q. Roo

5.- Abraham Borden Camacho, Miguel Hidalgo, C.D.M.X.

