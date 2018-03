Reclaman pago los delegados municipales de Othón P. Blanco

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los delegados y subdelegados de comunidades de Othón P. Blanco no han recibido el pago de dos mil pesos como apoyo mensual que otorga el ayuntamiento, a pesar del compromiso de pago signado a principios de mes.

Delegados de comunidades como La Unión, como Moisés de la Cruz Díaz que aseguraron que esta situación deja imposibilitados a las autoridades para realizar alguna gestión, pues en su comunidad de cerca más de mil habitantes el al igual que la mayoría de los habitantes viven al día ganando alrededor de 80 a cien pesos el jornal, lo que a duras penas les da para comer.

También te puede interesar: Exigen habitantes de Xul-Há que delegado cumpla sus funciones

“Apenas ganamos para nosotros, mucha veces gente de más escasos recursos que uno, viene a pedir apoyo y da pena que uno no tenga ni para el pasaje para trasladarse a Chetumal, que son 200 pesos de ida y vuelta, andar caminando ahí y sin tomar ni comer nada”, dijo.

Denunciaron a principios del mes de marzo, cuando tenían tres meses de atraso en sus apoyos y les pagaron en la comunidad de Sabidos un mes nada más, lo que causó inconformidad a más de la mitad de los delegados que no asistieron a cobrar este apoyo.

Para David López Jiménez, delegado de la comunidad de Caña Brava, enclavada a 150 kilómetros de Chetumal, en la zona limítrofe con Campeche, es difícil tan siquiera realizar una llamada al ayuntamiento para solicitar o reportar algo, pues a veces que no tienen recursos ni para el sustento familiar.

De esta manera reclamó que el presidente municipal, Luis Torres Llanes no ponga formalidad en sus compromisos que tiene con las personas de las comunidades rurales, pues dijo que en su zona donde no hay señal telefónica y mucho menos internet, el simple hecho de imprimir una Curp es una tortura para los habitantes de su comunidad.

“Sabemos que es un apoyo, no un sueldo, pero no nos deben de engañar que pagarán cuando no lo hacen, nos dijeron que en una semana nos pagarían, ya paso un mes y nada, nosotros necesitamos el recurso para gestiones, porque no podemos dejar a nuestras familias sin comida por hacer un trámite”, refirió.