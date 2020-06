Chetumal: Partidos políticos no apoyaron a la población durante emergencia sanitaria

Mientras 120 mil quintanarroenses se quedaron sin empleo y 40 mil negocios se la vieron “negras” durante esta emergencia sanitaria, los 10 partidos políticos registrados en Quintana Roo no perdieron un solo peso de los 4 millones de mensuales que reciben del presupuesto estatal.

A pesar de que desde el inicio de la emergencia en México, el Instituto Nacional Electoral estableció los lineamientos legales para renunciar a todas o en parte a las prerrogativas en apoyo a la población, ninguno de los institutos políticos del estado lo hizo.

También te puede interesar: Chetumal: Otoniel Segovia reduce presupuesto para atención de baches

Durante los tres meses que ha durado esta contingencia por el Covid-19, los partidos políticos han recibido en conjunto 12 millones de pesos, de acuerdo a información del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

"Esto demuestra lo decadente de nuestro sistema democrático. Cómo le dices, por ejemplo, a un hombre que perdió su empleo durante esta pandemia, que no le puedes dar más ayuda porque no hay más recursos, mientras que el presupuesto de los partidos políticos, que no se encuentran siquiera en un año electoral, se mantiene intocable", dice el profesor José Barrachina Lisón, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Quintana Roo.

Señaló que eso es consecuencia del sistema de partidos que premia con financiamiento a los organismos políticos.

“Ni siquiera necesita ser un partido ganador: basta que compitan en alianza con organizaciones más rentables para poder garantizar su registro y con ello gozar de un presupuesto producto de nuestros impuestos”, explica el profesor investigador.

Cita como ejemplos el Partido del Trabajo, casi al borde de la extinción, pero que gracias a su alianza con Morena logró recuperar su registro y con ello acceder a más de 750 mil pesos durante estos tres meses que duró la contingencia.

“Y mientras seguimos manteniendo a estas agrupaciones políticas y sus líderes, se dejan indefensas a miles de familias durante desastres naturales como huracanes e inundaciones, o en pandemias como la actual. Es el lado oscuro de nuestra democracia”, concluyó.