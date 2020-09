Chetumal: Piden al gobierno federal reconsidere recursos para atender a enfermos de cáncer

Organizaciones civiles que trabajan con enfermos de cáncer retomaron la lucha para que el gobierno federal reconsidere los recursos para atender de forma gratuita los tratamientos de la enfermedad, que en Quintana Roo mantienen en peligro la vida 482 personas, 72 de ellas niños.

“Esta situación está incrementando la tasa de mortalidad de los pacientes con cáncer. Cada mes que se retrasa su tratamiento por la falta de recursos, disminuye su posibilidad de sobrevivir. Si se trata de un infante o de una persona de la tercera edad, el problema se complica aún más”, menciona Carmen González Solís, de la Fundación Royal Resorts A.C.

Explica que un tratamiento contra el cáncer puede costar entre 80 mil hasta los 600 mil pesos, dependiendo de qué tan avanzada se encuentra la enfermedad.

Sin embargo, en el caso de Quintana Roo, el año pasado se reportó el caso de un hombre cuyo tratamiento por Linfoma de Burkitt (cáncer del sistema linfático) generó un pago por GNP Seguros de 17.8 millones de pesos.

En el Hospital Oncológico Infantil de Chetumal, 14 niños superaron el cáncer en el 2019 gracias a las quimioterapias públicas.

Pero este 2020, el Gobierno Federal decidió cortar el presupuesto destinado para la atención de ésta y otras 66 enfermedades que no cubría el Seguro Popular (incluyendo cáncer cérvico-uterino, de mama-cáncer en niños y adolescentes, etc), por lo que los pacientes que no cuentan con seguro deberán costear con sus propios recursos sus tratamientos en hospitales privados.

“Por eso la mayoría de los pacientes se vio obligada a suspender sus tratamientos, con la esperanza de que el próximo año sean incluidos entre los beneficiarios del Insabi. Lamentablemente hasta ahora todo apunta a que esto no sucederá en el 2021”, explicó la activista.

Por esta razón, La Fundación Aitana se ha unido con otras 22 organizaciones de ayuda a niños con cáncer en el país, para exigir a la Federación que vuelva a asignar recursos para tratamientos completos y oportunos contra el cáncer.

Lamentablemente su petición ha tenido escaso eco en la plataforma change.org: casi tres semanas después de haberse lanzado, sólo 28 mil personas han firmado esta solicitud en todo el país.