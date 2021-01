Chetumal pierde millones por negligencia de Otoniel Segovia

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco tendrá que devolver aproximadamente cuatro millones de pesos de remanentes y obra pública del Programa de Inversión Anual (PIA) 2020 a la Federación, por no licitar a tiempo los trabajos.

La información se dio a conocer durante la Décima Primera Sesión y Reunión de Trabajo de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del ayuntamiento, efectuada ayer martes.

Con el recurso perdido de remanentes y obra no licitada, proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), al Ayuntamiento de Othón P. Blanco le alcanzaba para realizar más de una de las siete obras públicas canceladas en octubre de 2020, con el pretexto de que el recurso se destinó a la rehabilitación de luminarias en la vía pública de Chetumal.

También, pudo adquirir los 10 camiones recolectores de basura que arrendó desde septiembre de 2019 y cuyo contrato vence en septiembre de 2021.

De acuerdo con el reporte presentado por la Dirección General de Obras Públicas del municipio, del total de 162 obras del PIA del año pasado, 49 cuentan con 0% de avance físico.

De ellas, 29 ya fueron adjudicadas a empresas, pero con 0% de avance físico; 16 no tienen el nombre de la empresa, pero sí el monto económico del contrato; y cuatro no reportan la empresa o monto adjudicado; solamente 31 obras reportan un avance de 100%, y las restantes 82, entre 5% y 90%.

Al respecto, la regidora Cinthya Millán Estrella expresó que en plena crisis económica y falta de recursos, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco perdió cuatro millones de pesos, que bien se pudieron aprovechar para bachear o pavimentar calles en la capital del estado.