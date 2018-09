Cumple ocho días plantón Antorchista en Palacio Municipal

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Movimiento Antorchista cumplió ocho días en protesta en el Palacio Municipal de Othón P. Blanco donde exigen la entrega formal de al menos 120 títulos de propiedad y un albergue femenil ubicado en la colonia Kilómetro 5.

El coordinador de las colonias de esta organización, informó que recibirán la administración de Hernán Pastrana Pastrana en plantón.

De acuerdo con el Ayuntamiento, los títulos de propiedad de la Unidad Antorchista ya están listos; sin embargo, faltaba la firma de la síndico municipal.

También te puede interesar: Tormenta hace votar ‘a la antigua’ a diputados de Q. Roo

Romualdo López García, coordinador de las colonias Antorchistas en el municipio de Othón P. Blanco, dijo que el personal del Ayuntamiento les informó que se tendría que convocar a una reunión de regidores para poder autorizar la firma del Síndico; sin embargo, ninguno de los titulares de estas áreas ha mostrado interés por llegar a un acuerdo con ellos.

“El Secretario General, Fernando López Gutiérrez, se negó rotundamente a atendernos, estaba en la oficina, en la segunda planta, nos mandó a decir con la secretaria que no nos va atender porque supuestamente nuestra problemática ya estaba solucionada y que no tenía nada que hablar con ellos”, dijo.

“Esas son las dos demandas que no han atendido, sabemos que ya se va esta administración, no es nuestro afán querer recibir la otra administración así"

El coordinador dijo que en ningún momento la situación se ha esclarecido, debido a que no se han entregado los 48 títulos, como parte de un primer paquete, el cual estaba previsto a entregarse el día viernes de la semana pasada.

De acuerdo con los Antorchistas, desde hace más de un año y medio, los dueños de esos terrenos presentaron documentación de los pagos tanto en la Dirección de Catastro Municipal, como en la Dirección de Ingresos (2016-2018).

López García dijo que también están esperando que se entregue formalmente el albergue estudiantil y femenil, el cual se ubica en la calle Aarón Merino Fernández, de la colonia Kilómetro 5 de Abril.

“Esas son las dos demandas que no han atendido, sabemos que ya se va esta administración, no es nuestro afán querer recibir la otra administración así, no son cuestiones políticas, pero si es necesario, aquí nos vamos a quedar”.