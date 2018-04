Comunidades ganaderas piden mayor presencia policial

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Autoridades ejidales y municipales de comunidades ganaderas asentadas a lo largo de la carretera, Ucúm-Escarcega solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mayor presencia policiaca,

Lo anterior porque las “partidas” se encuentran abandonadas, lo que ha desatado una imparable ola de robos a ranchos ganaderos y viviendas de la zona.

Luis Espinoza Olays, delegado de la comunidad de Francisco Villa, denunció que los delitos de fuero común, como el robo en sus diferentes modalidades se han incrementado considerablemente ante la falta de vigilancia.

“El problema de robo no es exclusivo de aquí, he platicado con mis iguales de González Ortega, NachiCocom y Sergio Butrón Casas, y viven la misma situación todo porque no hay patrullas, no hay policías en la zona, las casetas disque de vigilancia están abandonadas”.

Por ello dijo, hacemos un llamado a las autoridades para que nos apoyen con “más y mejor vigilancia policiaca”

Daniel Canul, delegado de la comunidad de la comunidad de González Ortega, coincidió con la petición pues dijo que el tema de inseguridad se ha disparado en su comunidad y las zonas vecinas.

“Antes se robaban lo que dejas afuera de la casa, ahora se meten de día y de noche a las viviendas, aprovechan que no haya gente en las viviendas, pero que pasa cuando entren y este una familia, cuando sean sorprendidos”

Señaló que el objetivo de pedir, exigir, mayor vigilancia es evitar tragedias.

“No queremos tomar justicia por nuestra propia mano, pero tampoco vamos a permitir que nuestras familias sigan en riesgo, una vez más les pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública que cumpla con sus funciones y envíen vigilancia”.

En su oportunidad, Jonan Utrera Vergara, delegado de la comunidad de Carlos A. Madrazo y la Delegada de la comunidad de Ucúm, Judith Mata Gonzales, señalaron que en últimas fechas han tenido aumento de diversos sucesos que se han presentado en la zona, donde se montan operativos y rondines, pero cuando resuelven la problemática las situación vuelve hacer la misma para las comunidades.