Seis años después detienen a asesino de profesor

CHETUMAL, Q. Roo.- Después de seis años de investigación por parte de los elementos de la Policía Ministerial, la mañana de ayer aprehendieron a una persona identificada con las siglas R. J. G. S. y/o A. G. S., relacionada con el asesinato del profesor Sixto Cetina Cetina de 47 años, quien se desempeñaba como pedagogo del Colegio de Bachilleres.

El hecho ocurrió el 16 de abril del 2012, ese lunes, fue hallado el cuerpo sin vida del profesor Sixto Cetina Cetina dentro de su casa, ubicada en la calle Tres, número 49, con prolongación Álvaro Obregón del fraccionamiento Cascadas. El cadáver fue encontrado por su hermano, quien al no tener noticias de él en todo el día y después de que compañeros del profesor le comentaran que no se presentó a trabajar y que no respondía las llamadas a su celular, decidió ir a buscarlo a las 3:30 de la tarde.

Al llegar a su vivienda, el hermano del docente encontró manchas de sangre que, al parecer habían intentado limpiar, siguió las huellas hasta dar con el cuerpo sin vida de su familiar, que yacía boca abajo en un charco de sangre en el baño de la planta baja.

Según las conclusiones de los agentes, el occiso sostuvo una discusión y el agresor se apoderó de un cuchillo en la cocina con el que lo lesionó. Pese a que el occiso intentó defenderse, dado que tenía dos cortes en la extremidad derecha, su agresor alcanzó a lesionarlo en tres ocasiones en el cuello, a la altura de la tráquea, y herido cayó al piso; el asesino lo arrastró hasta el baño donde le asestó cuatro puñaladas en la espalda del costado izquierdo, las que dañaron arterias vitales y le provocaron la muerte.

Presuntamente el asesino revolvió las pertenencias de la casa y huyó dejando abierta la puerta y el arma homicida.

En base a la averiguación previa 1479/4-2012, continuaron las investigaciones y de manera extraoficial se supo que la principal línea de investigación era el crimen pasional.

Finalmente, la persona señalada fue detenida R. J. G. S. y/o A. G. S., quien está relacionada con el homicidio, cuando caminaba en la colonia Payo Obispo, misma que fue certificada médicamente y puesta a disposición de la autoridad que la requirió.