Fracasan programas preventivos en suicidios

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los programas de prevención para el suicidios y el consumo de drogas en niños y adolescentes no están funcionando en la entidad, muestra de eso, son las estadísticas que prevalecen en torno a esos temas.

Mafud Safar Teyer, gobernador del Distrito XV de los Club de Leones de la República Mexicana, vicepresidente del Colegio de Educadores, y docente del Colegio de Bachilleres en el Estado, indicó que no solo es cuestión de promover programas, sino llevarlos a quien más los necesita.

También te puede interesar: Jóvenes, vulnerables ante el suicidio

“Las autoridades tiene la obligación de promoverlos, pero desgraciadamente no llega, la sociedad cada día está desencantada y los programas de asistencia social a la vida deben de ser priorizados y no se está haciendo, no está llegando al sector más vulnerable de la manera correcta”, dijo.

Comentó que esta tarea de promover y difundir de manera integral los programas preventivos deben darse de la mano con las organizaciones y asociaciones que existen en la entidad.

“Los programas han resultado en un fracaso, por ese motivo es necesario y urgente contar con un centro psiquiátrico estatal, necesitamos que esos colegios que estudian la mente y el desarrollo puedan trabajar en conjunto en este tema de importancia para muchos quintanarroenses”, resaltó.

Mario Ulises Lara, enlace estatal del movimiento nacional por la Esperanza y el Buen Vivir en Quintana Roo, coincidió en que los casos de VIH, drogadicción y depresión y por ende de suicidios, continúan elevándose debido a la falta de programas integrales que sean llevados a la comunidad en “foco rojo”.

indicó que varias entidades del país, incluyendo Quintana Roo, viven en una etapa de “descomposición social” que afecta a jóvenes y adultos al caer en depresión y muchas veces a tomar la decisión de salir por la puerta falsa del suicidio o de inmiscuirse en otras problemáticas sociales.

“Tenemos un grave problema donde las autoridades se encuentran en una especie de extravío mental, donde no han tenido la capacidad de dirigir, no han sabido llevar a cabo sus funciones y eso afecta directamente a la población”, dijo.

De 2015 al término de 2017, 15 niños menores de 15 años se suicidaron, de los cuales cinco fueron en Othón P. Blanco, según el reporte del 9-1-1. A nivel estatal, se han registrado 66 casos de menores que han decidido acabar por su vida de 2004 a 2017; 65 por la vía del ahorcamiento y un caso ingirió un tipo de químico.