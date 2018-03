Alistan independencia de Protección Civil

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Durante el presente periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado deberá aprobar las reformas necesarias que permitan dotar de independencia a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a fin de mejorar sus capacidad de atención a las situaciones de emergencia.

Jesús Zetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, dijo que uno de los principales problemas que enfrenta esa instancia es la insuficiencia presupuestaria, además de los trámites burocráticos para acceder a ellos, al depender directamente de la Secretaría de Gobierno.

Explicó que el objetivo es la creación de un nuevo organismo, que sea autónomo y cuente con capacidad técnica y de gestión, además de independencia administrativa, a fin de poder contar con los recursos económicos suficientes para actuar de forma inmediata en casos de contingencias.

“Que protección civil tenga la autonomía y que no dependa tanto de la Secretaría de Gobierno que es lo que atrasa lo económico cuando requieren de manera urgente la tramitología, cuando son casos de emergencia”

El legislador señaló que en las próximas semanas se realizarán una serie de encuentros y reuniones con las autoridades, así como empresarios y organizaciones civiles, para que puedan aportar sus puntos de vistas sobre cómo dotar a protección civil de más y mejores atribuciones.

“Protección Civil debe ser un ente mucho más fuerte en Quintana Roo y más autonomía. No se había hecho, no porque no haya interés sino que necesitamos escuchar todas las voces involucradas en el tema”, señaló Zetina Tejero.

A nivel federal se han implementado nuevas normas en materia de protección civil, para lo cual es necesario homologar la legislación local a fin de poner las bases para la coordinación con el Sistema Nacional y reglamentar temas relacionados con la gestión de riesgos.

El Presupuesto de Egresos 2018, establece un monto de 93 millones 33 mil pesos para el rubro de protección civil, sin embargo, dicha cantidad incluye 75 millones de pesos para un seguro catastrófico, además de otros conceptos, quedando únicamente ocho millones 669 mil pesos para la Coordinación.