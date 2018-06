Desconocen empresarios proyecto del Museo al Mestizaje

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Empresarios del sur del estado desconocen el proyecto y por consiguientes posibles alcances del Museo al Mestizaje, memoria & futuro, por lo que exhortaron a autoridades de la Secretaría de Turismo hacer pública la información.

Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Chetumal-Tulum, dijo que el sector empresarial está ansioso por conocer a detalle ese proyecto y confía pueda ser un hecho a la brevedad posible para incluirlo en las estrategias de promoción de la cámara, y que de esa actividad se genere una derrama económica y en general, sea un atractivo importante para la capital.

“Celebramos la presentación del video mapping en el Museo del Mestizaje, pero hacemos un exhorto permanente para que esas actividades sean de manera fija y se tenga un calendario establecido para que el sector empresarial puedan anclar a nuestra estrategia de promoción”.

Dijo que mientras se desconozca el desarrollo de la obra y el edificio no abra sus puertas de manera permanente no se puede incluir a en los proyectos de publicidad, y se corre mucho riesgo presentar esos planes sin tener la precisión de los momentos que estarán en operación.

Quintal Jiménez, pidió un acercamiento con los representantes de la Secretaría de Turismo para ser informados de los avances, los tiempos de apertura y qué acciones incluyen las diferentes etapas proyectadas en un lapso de dos años.

“A partir de ese conocimiento y el esfuerzo de la inversión pública se podrá generar en una derrama económica para la ciudad, mientras no se abra no se puede ofertar algo que pudiera crear una expectativa que no es la correcta”.

El proyecto de la apertura y puesta en operación al 100%, está programado a realizarse en dos años, con una inversión de aproximadamente 40 millones de pesos, el cual incluirá un acuario y salones de exposiciones de cultura y arte.

El pasado 8 de junio, con la proyección de un video mapping referente a la historia del Mestizaje, fue inaugurado el Museo de la Memoria y el Futuro, en Chetumal, pero la Secretaría de Turismo, prevé abrir las puertas del lugar al público hasta dentro de un mes, además en su interior, está pendiente la apertura del museo. En dos años, el Museo del Mestizaje tendrá una inversión entre 30 y 40 millones de pesos.