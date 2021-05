Chetumal: Quintana Roo será sede del Macro-Regional de Luchas Asociadas

El estado de Quintana Roo será sede del Macro-Regional de la disciplina de Luchas Asociadas, como parte del proceso de los Juegos Nacionales Conade de este año.

Esto fue confirmado por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), mediante un documento oficial, firmado por Miguel Ángel Navarro Ramírez, director de eventos deportivos, nacionales y selectivos de la Conade.

Para este evento se tendrá la participación de representantes de las Zonas VII y VIII del Sistema Nacional del Deporte (Sinade), que incluye a los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México, mientras que por la Zona VIII estarán los estados de Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo.

Esto se dio luego de que el estado de Yucatán decidiera, de último momento, declinar como sede para albergar las acciones de esta importante competencia, en la que se definirán a los representantes de esta zona de cara a la etapa nacional de los Juegos Deportivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Por medio de la presente me permito dar respuesta a su oficio recibido, por el cual manifiesta su intención de que la entidad que representa sea la sede de la etapa Macro-Regional de los Nacionales Conade. Al respecto, me permito informarle que no existe inconveniente de que el órgano de Cultura Física y Deporte de ese estado sea el responsable de la organización de esta etapa”, señala el comunicado.

Las fechas tentativas para la realización de este evento son del 1 al 4 del próximo mes de junio, aunque la sede aún no ha sido definida.

“Aún estamos en el análisis de cuál sería la ciudad donde se llevaría a cabo el evento, podría ser Chetumal o Cancún, aunque esto se definirá en próximas fechas”, señaló la Comisión Para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq).

Cabe recordar que, la capital del estado fue la última sede de esta disciplina en lo que corresponde a la Olimpiada Nacional, esto en el año 2019, misma que se desarrolló en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones.

También te puede interesar:

Chetumal: Rodrigo Orozco quiere consolidarse en luchas asociadas

Vuelven las emociones de la lucha libre en Chetumal

Chetumal: Joven atleta sueña con seguir destacando en luchas asociadas