Chetumal: Recupera Fiscalía más de mil 400 millones del patrimonio estatal

Enrique Mena/SIPSE

Chetumal.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene asegurada la recuperación de mil 422 millones 298 mil 983.25 pesos del patrimonio de Quintana Roo que fueron saqueados por ex funcionarios en el desempeño de sus funciones.

Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, precisó que hasta el corte de mayo son mil 166 millones 546 mil 254.84 pesos que se tiene por recuperar a través de cinco sentencias condenatorias y solamente están esperando cause ejecutoria las sentencias, para que el dinero pueda reintegrarse a las arcas del estado.

Otros 207 millones 570 mil 531.42 pesos proviene de 292 Folios electrónicos de inmuebles asegurados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC).

Además, 48 millones 182 mil 196.99 pesos, que en este caso ya fueron reintegrados al patrimonio del estado, que corresponde a 28 millones 449 mil 020.18 pesos en efectivo y 19 millones 733 mil 176.81 pesos equivalentes a 17 predios.

Han abierto 163 nuevas carpetas de investigación este 2019

La Fiscal Anticorrupción detalló que hasta el momento se contabiliza un total de 504 carpetas de investigación en contra de funcionarios en activo así como ex funcionarios estatales y municipales, de los cuales, 341 fueron abiertas en 2018 y 163 del presente año.

“Tenemos cinco sentencias condenatorias en contra de ex funcionarios, la cantidad a lo mejor no es la que quisiéramos pero en ese sentido Quintana Roo ha sido quien ha marcado la diferencia a nivel nacional, no sólo por las sanciones que han recibido ex funcionarios sino por las personas que hemos podido lograr prisiones preventivas”, dijo Villanueva Arzápalo.

Dentro de los resultados que se han obtenido, resaltó que son 74 ordenamientos judiciales por captura y presentación en contra de ex funcionarios. Mientras tanto, se tienen 47 bienes muebles como garantía en la reparación de los daños ocasionados por ex servidores públicos.