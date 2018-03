Semana Santa 'no bendice' a carniceros de la ribera

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En esta temporada de Cuaresma y Semana Santa, en las carnicerías de comunidades rurales las ventas caen un 90 %, incluso, se reportaron que la carne se les echó a perder porque la gente prefiere consumir verduras y mariscos.

Hipólito Ramírez Pacheco, presidente de la Unión de Locatarios, señaló año con año es una temporada crítica para los tablajeros, hay quienes en esta temporada dejan de vender.

“Las pérdidas económica son difícil de calcular por el momento, pero sin duda son un golpe duro para todos los que dependen de dicha actividad comercial”.

Consideró que los días “fuertes” de la Semana Santa, las ventas caerán al 100%, no solo porque la gente respeta la tradición de no comer carne, sino porque los carnicerías no abren.

“En otros años optaban por cerrar el negocio los días de asueto, pero en este no fue posible, pues lo que pretendían era vender poco para recuperar parte de lo invertido”.

Fermín Alvarado Rodríguez, carnicero del mercado, consideró que este factor se debe a que los pobladores de la zona cañera no tienen recursos económicos suficientes para comprar carne, pues mencionó que la mayoría de ellos optan por comer otro tipo de productos más baratos.

Precisó que la cultura por respetar las tradiciones religiosas se están perdiendo en el municipio, por ello es que esperaban que las ventas fueran buenas; sin embargo, lamentó que no se vieron favorecidos en la venta.

Reveló que la carne permaneció por varios días en el negocio comercial, pero para no arriesgar la salud optaron por desecharla, perdiendo parte de su inversión aunque dijeron también estos días de semana santa aprovechará para estar con su familia pues en esta labor salen de su casa desde horas de la madrugada.

“Ni modos, no hay venta, pero igual tomaremos nuestras vacaciones, somos creyentes pero la necesidad hace que trabajemos, pero como no hay venta aprovecharemos para ir algún balneario con la familia”, comentó.