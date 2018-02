Detienen corte de caña por lluvias

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los productores de caña nada más no ven la salida a la mala racha y retraso que presenta la zafra 2017-2018, esta vez la quema y corte de caña de azúcar se detuvo debido a las lluvias presentadas en las últimas 48 horas en esta zona agrícola, que es la fuente de ingreso de al menos 30 mil familias de la ribera del Río Hondo.

Al no haber caña quemada, no hay corte, y si no hay corte no hay trabajo para los más de dos mil 500 dedicados al corte de caña de azúcar, debido a las condiciones climatológicas, situación que aunque beneficia a cañas en desarrollo, afecta a la ya de por si retrasada zafra, señaló el presidente de la Asociación de Productores de Caña de la CNPR, Benjamín Gutiérrez Reyes.

“Los que integramos la Asociación Local de Productores de Caña de Azúcar tuvieron que detener el corte de caña y decidieron parar el acarreo al Ingenio San Rafael de Pucté ante las condiciones climáticas que imperan en esta zona”, dijo.

Comentó que comenzaron con una zafra complicada, la caña que ya está cortada en espera de llevarla a la molienda y puede aguantar en buen estado mientras no salga el sol. La lluvia es favorable por eso se espera que en tres días a más tardar se pueda reanudar la molienda o la carga en los campos.

Indicó que se tiene que entregar la caña en buenas condiciones, porque después de varios días se deteriora e incluso corre el riesgo de que le caiga hongo, situación que están cuidando mucho para evitar pérdidas, de ser así tendrán que buscar otra alternativa.

Hasta el momento, dijo, son más de 70 camiones los que tienen parados, por lo que esperan que se pueda cortar y cargar a partir de hoy, mientras tanto el ingenio sigue moliendo, mientras no deje de llegar caña, aunque podría llegar el momento en que no haya abastecimiento y se pueda parar la molienda.

El secretario general de la Unión de Productores de caña de la CNC, Armando Mosqueda Junes aseguró que debido a este y otros problemas, el rezago en caña ya supera las 130 mil toneladas que no se han zafrado, provocando también que se pierda la mano de obra.

“Lamentablemente la gente, los cortadores foráneos se quedan sin ingresos, al no cortar tres o cuatro días a la semana y mejor optan por regresarse a sus lugares de origen como son Chiapas, Tabasco y Veracruz”, finalizó.