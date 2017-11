Se ampara ex director administrativo de la Secretaría de Salud

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Raúl Rolando Aguilar Laguardia, ex director Administrativo de la Secretaría Estatal de Salud presentó un recurso de amparo, el cual fue admitido, ayer, por el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal.

El expediente registrado con el número 811/2017 es en contra Juez Penal de Primera Instancia en el Estado de Quintana Roo, por actos privativos de la libertad.

También te puede interesar: Congreso confía ganar amparo a ex magistrado

Mediante el amparo pretende contrarrestar una orden de aprehensión, detención y presentación, así como su cumplimiento.

El ex funcionario logró, de entrada una suspensión provisional para que no pueda ser detenido, en caso de que el delito que se le imputa no amerite prisión preventiva oficiosa.

El trámite se da, en medio de nuevas detenciones de ex funcionarios de la administración estatal que encabezó Roberto Borge Angulo, y que incluyen a responsables del manejo de finanzas, como en el caso de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

En el caso de Aguilar Laguardia, estuvo al frente de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud hasta abril de 2016.

Tan solo en ese año, la Auditoría Superior del Estado detectó hechos que constituyen conductas presuntamente delictivas, por un monto de 332 millones 271 mil 781.71 pesos, derivadas de dos auditorías.

La primera AEMF-DFAPP-DS-RE-66 se enfocó a los recursos estatales ejercidos por la contratación de servicios de vigilancia y limpieza de los Servicios Estatales de Salud.

La otra identificada con el número AEMF-DFAPP-DS-RE-67 se enfocó a los recursos económicos estatales ejercidos para la adquisición de bienes muebles por parte de los Servicios Estatales de Salud.

En agosto pasado fueron presentadas las respectivas denuncias penales, por parte de Manuel Palacios Herrera, titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo).

De manera adicional, en la Cuenta Pública 2015, el ente fiscalizador determinó presuntos daños y perjuicios al patrimonio por el orden de 347 millones 594 mil 824.06 pesos.