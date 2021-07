La medalla de oro conseguida hace unos días en Monterrey, significó el adiós del Rodrigo Orozco Cortés de los Juegos Nacionales Conade, pues concluye su etapa en estas categorías.

Con una trayectoria verdaderamente exitosa, el Titán chetumaleño ha logrado, incluso, ganarse un lugar en la selección nacional, donde ha logrado importantes resultados como la medalla de bronce en el Panamericano Juvenil de Buenos Aires.

"Di por terminada una etapa en mi vida, la etapa de las Olimpiadas Nacionales, cuando comencé en la lucha jamás pensé que llegaría hasta donde estoy el día de hoy y qué mejor manera de cerrar un ciclo que en el mismo lugar donde todo comenzó. Se que he tenido muchos tropiezos y he caído más de una vez; sin embargo, me he podido levantar gracias a la ayuda incondicional de toda mi gente que siempre cree en mi"

Dijo que todo lo que ha logrado dentro del deporte ha sido gracias al aprendizaje obtenido de grandes personas de los que se ha rodeado, especialmente del profesor Silvio Michell Rengifo, quien falleció recientemente.

"Le agradezco a mis entrenadores Silvio Michell Carracedo, Vianey Quijano, Osvaldo, Pascual, Frank, y a todos los entrenadores de Quintana Roo que han creído en mi y con sus enseñanzas me han aportado de su conocimiento.

A mi mamá, mis abuelitos, y mi hermanito Mateo por ser un motor en mi vida y apoyarme en todo momento de este largo camino.

Y la verdad es que una vez más este resultado tiene que ir con el ángel que espero poder hacer sentir orgulloso desde donde sea que me vea, me hubiera encantado que estuviera conmigo pero se que desde donde me vea me gritó como siempre lo hacía en mi esquina, está también es por usted Profe Silvio Amado Mitchel Rengifo", dijo Orozco Cortés.

Ahora, el chetumaleño continuará preparándose intensamente en el gimnasio de la Unidad Deportiva Bicentenario, pero ya con otros objetivos como el mantenerse dentro de la Selección nacional y conseguir victorias para México y Quintana Roo.

Cabe señalar que, Rodrigo Orozco Cortés, debuto en Olimpiada Nacional en el 2015, a la edad de 14 años, en el evento que se celebró en Monterrey y dónde obtuvo medalla de plata, metal que repitió en el 2016 en la Ciudad de México.

Su primera medalla de oro llegó hasta el 2017 en Nuevo León, título que ya no soltó y que repitió en las ediciones 2018 en Querétaro, 2019 en Chetumal y 2021 en Nuevo León, siendo ésta su última aparición en la máxima justa deportiva del país.

También te puede interesar:

Chetumal: Logran históricas medallas en natación artística en Juegos de la Conade

Chetumal: Boxeadores quintanarroenses consiguieron medallas de bronce en Juegos de la Conade

Chetumal: Quintanarroenses ganan siete medallas en atletismo en juegos de la Conade