Chetumal: Se manifiestan por mala calidad de insumos del Conafor

CHETUMAL, Q. Roo.- Brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) tomaron las instalaciones de Chetumal en reproche por la mala calidad de las herramientas y materiales que les dan para el combate de incendios forestales.

Fueron cinco horas en las que trabajadores mantuvieron la toma de las oficinas, colocando candados en la reja de acceso principal y un vehículo para bloquear el acceso del personal administrativo.

También te puede interesar: Detectan otro incendio forestal en la zona sur

El bloqueo inició a partir de las 7 de la mañana y concluyó hasta las 12 del mediodía de ayer.

Ruperto Uc Balam, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo que la manifestación es porque los materiales que se utilizan para el combate de incendios forestales son de mala calidad y ponen en riesgo la integridad física de los 143 brigadistas.

“Es una manifestación de los trabajadores, se tomaron las instalaciones por varias horas, desde la mañana y no se permitía el acceso, es para exigir mejores condiciones laborales, que se les den los materiales adecuados”, dijo Ruperto Uc Balam.

El dirigente sindical explicó que desde diciembre del año pasado se les hizo la entrega de uniformes a los combatientes del fuego; sin embargo, observaron que los materiales con que fueron hechos no son aptos para el contacto con el fuego.

Por ejemplo, la playera, camisola y pantalón del uniforme de los brigadistas de la Comisión fueron hechos de algodón, pero este material no es el adecuado para estar bajo condiciones de altas temperaturas porque se calienta en la misma forma y afecta el cuerpo.

Tampoco están conformes con las botas que les entregaron porque son a base de hule con un ligero recubrimiento que fácilmente se van a dañar al entrar en contacto directo con las brasas.

“La ropa y las botas no son de buena calidad, no van a aguantar en los trabajos y ponen en riesgo a los brigadistas, los rastrillos, escobas, picos, machetes, palas tampoco son reforzados, a la primera se van romper, no pueden hacer los trabajos como se debe”, finalizó.

Por último, dijo que a nivel nacional son alrededor de dos mil 500 brigadistas que reclaman por mejores insumos; de no proporcionar mejores aditamentos, seguirán las protestas.

Román Uriel Carballo Castillo, suplente legal de la Conafor en la entidad, se dijo respetuoso de las manifestaciones de los trabajadores y antepuso el diálogo para llegar a acuerdos que beneficie a ambas partes.