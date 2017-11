Secretaría de Educación margina escuelas antorchistas

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Antorchistas de Quintana Roo acusó a autoridades de la Secretaría de Educación estatal de negarse a regularizar la situación de 24 profesores, 350 estudiantes y seis escuelas de nivel básico ubicadas en dos asentamientos irregulares.

En conferencia de prensa, Dimas Romero González, dirigente de Antorcha en Quintana Roo, informó que están en busca de una reunión con Marisol Alamilla Betancourt, secretaria de Educación de Quintana Roo (SEQ), para encontrar una pronta solución al problema, porque con el proceso de reinscripción de las seis escuelas antorchistas se beneficia a niños y jóvenes, pues no tendrán la necesidad de salir de su centro poblacional para acudir a estudios de nivel básico.

Lo anterior se originó, tras la declaración de la secretaria de Educación, Marisol Alamilla Betancourt, quien dijo que los profesores que imparten clases en las escuelas de asentamientos irregulares, además de carecer de registro, no cuentan con el aval de la autoridad educativa, por lo que cometen una usurpación de funciones.

“Lamento que una funcionaria de una institución tan sensible, con la importancia tan grande que tiene haga declaraciones con ganas de poner ante la opinión pública a los antorchistas e instituciones -que se han fundado por necesidad y no por gusto- como fuera de la ley, como lo que pedimos es un capricho, no se puede resolver y está fuera de toda legalidad”, destacó el dirigente de la organización.

Precisó que la agrupación han hecho todo lo posible para regularizar la situación, tanto de los profesores como de las seis escuelas, dos preescolares, dos primarias e igual número de telesecundarias, ubicadas en las colonias “Fraternidad Antorchista” y “Mártires Antorchistas”.

Romero González, agregó que en este ciclo escolar los estudiantes están inscritos en Quintana Roo, desde antes de iniciar el ciclo escolar 2017-2018, los documentos de los jóvenes y niños están en manos de la Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo, por lo que exigen a Alamilla Betancourt aclarar por qué no se ha resuelto esta situación.

Se intentó localizar a la titular de la SEQ, a través de llamadas telefónicas a su número de celular, pero su secretario particular, argumentó que no podía atender la llamada por estar en constantes reuniones, sin que se emitirá una postura al respecto.