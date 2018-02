Padres de familia dudan del pago del seguro escolar

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Sociedad de Padres de Familia, hasta el momento no tiene conocimiento de que los más de 300 mil alumnos de educación básica cuenten con la cobertura del Seguro Escolar.

Héctor Escarcega, vicepresidente de la Sociedad de Padres de Familia y presidente de padres de familia de la escuela secundaria Adolfo López Mateos, indicó que la indicación es que los alumnos sigan siendo atendidos en el sector salud.

“Hasta el momento el proceso continua, es lo que tenemos entendido. No nos han notificado si ya se pago el seguro. En la última reunión de padres de familia que tuvimos en esta semana, fue uno de los temas que tratamos”, comentó.

Indicó que es necesario que los alumnos cuenten con la cobertura en salud porque la atención que en el sector salud es deficiente ante la saturación de la demanda que existe por los derechohabientes del Seguro Popular.

La mañana del lunes, Ana Isabel Vázquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) aseguró, sin dar muchos detalles, que desde la semana pasada, los alumnos tienen la cobertura en salud.

“Logramos pagarlo a tiempo, están todos nuestros chicos cubiertos, en todas sus necesidades desde la semana pasada, el seguro abarca lo mismo que el año pasado, todos los riesgos que pudieran sufrir los chicos desde que salen de su casa en las horas escolares hasta regresar a su domicilio”, dijo.

Al ser cuestionada sobre por qué no se había pagado, solamente dijo no saberlo. La entrevistada no abundó ni dio detalles del tema.

Sin embargo, en días pasadas, el ex secretario de finanzas de la SEQ que estaba durante la administración de Marisol Alamilla Betancourt, indicó que el pago del seguro anual es de 14 millones de pesos, el cual venció el 31 de diciembre de 2017.

Rafael Pantoja Sánchez, subsecretario de educación básica en el Estado, indicó que cada semana se estaban suscitando ocho accidentes escolares, de los cuales varios de ellos ameritaba que sean canalizados a los servicios estatales de salud.

Hasta la semana pasada, el entrevistado mencionó que el tema del seguro escolar era un tema exclusivo de la subsecretaría de finanzas de la SEQ, quien estaba atendiendo el tema.