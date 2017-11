Sobreendeudamiento provoca rechazo de créditos a trabajadores

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El sobre endeudamiento es una de las principales causa de rechazo de los créditos a trabajadores afiliados al Fonacot, seguido por la falta de recibos de nómina, afirmó Miguel Asiain Hoyos, director general del Fondo en Quintana Roo.

De acuerdo con las estadísticas del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), el porcentaje de rechazos alcanza al 10% de los solicitantes.

El problema, de acuerdo con el representante del organismo nacional es que casi el 50% de los trabajadores afiliados tienen hasta dos descuentos en sus nóminas, lo cual complica su situación cuando se trata de adeudos.

“La principal causa por la que llegamos a rechazar es por el sobre endeudamiento, otro problema es que la empresa no está activa o renovado el convenio, seguido de comprobantes de nómina donde no se entrega con oportunidad o simplemente no hay”, señaló el funcionario federal.

Reconoció que de los clientes potenciales que llegan diariamente, pocos reciben una negativa relacionada con el Buró de Crédito, debido a que no es una condicionante para el Fonacot.

“Nuestro enfoque principal es hacía aquellos trabajadores que nunca han tenido un crédito y una de las ventajas de tener financiamiento, y con ello obtener un historial y volverte sujeto de crédito de otras empresas”, destacó el entrevistado.

Según las estadísticas oficiales, de enero a septiembre de este año, en Quintana Roo un total de 13 mil 786 trabajadores han tenido acceso a un crédito; juntos han aplicado una bolsa total de 258 millones 097 mil pesos, lo cual representa un promedio de 18 mil 721.67 pesos.

Asiain Hoyos, hizo un llamado a los trabajadores, cuyas empresas se encuentran dadas de alta ante el Fonacot a acudir ante las oficinas ubicadas en Cozumel, Playa del Carmen, Cancún y Chetumal, para solicitar un financiamiento.

Como parte del programa Buen Fin, destacó se ha autorizado un descuento del 10% en las tasas de interés a favor de los clientes.