“Me urge para mi despensa”; Banco del Bienestar deja mal a usuarios

La sucursal del Banco del Bienestar en Chetumal ocasionó problemas al menos a medio millar de sus usuarios, debido a que reportó en ceros las cuentas de varios pensionados o no registraba su NIP.

Los afectados se comunicaron a las líneas de atención del Programa Federal, quienes sólo les informaron que se trata de una falla técnica general, por lo que su dinero se encuentra seguro.

Sin embargo, deberán esperar algunos días para poder disponer de efectivo.