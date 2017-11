Sufren 35 mil mujeres violencia en el trabajo

Alejandra Carrión/SIPSE

CHEUTMAL, Q. Roo.- En el Estado 35 mil 686 mujeres de 15 años y más sufrieron violencia emocional, física o sexual en el ámbito laboral, pero solo el 8.8 % tres mil 140 interpusieron alguna queja. Este año solo se tiene documentado cuatro casos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh), 2016 del total de los casos el 91.2%, 32 mil 546 mujeres no levantaron queja o demandaron ante las instancias correspondientes, el 23.9% por miedo a las consecuencias o a las amenazas recibidas, 17.1% porque pensó que no le iban a creer, 20% porque no sabía cómo y dónde denunciar, 12.4% porque no confía en las autoridades, 14% por vergüenza, entre otros motivos.

También te puede interesar: Buscan reducir cifra de violencia contra mujeres en Q. Roo

De las más de 35 mil mujeres violentadas en sus centros laborales, 22 mil 321 han sufrido violencia emocional y 23 mil 987 violencia física o sexual (Inegi aclara que las cifras no coinciden porque una mujer pudo haber sufrido tanto violencia emocional, física y sexual).

El Inegi resalta que dentro de la violencia emocional se encuentran: ofensas, humillaciones por el hecho de ser mujer, las han ignorado o no las toman en cuenta, les han hecho comentarios ofensivos de que “las mujeres no deberían trabajar”, etc.

El Comité Institucional para la Igualdad de Género que encabeza el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), tiene documentado cuatro casos de acoso sexual laboral de servidores públicos a trabajadoras, en lo que va del año.

De los casos documentados, solo uno ha sido sancionado, con la renuncia al cargo, el resto permanecen en investigación.

Silvia Damián López directora del IQM, indicó que han hecho este tipo de reinstalación de los comités para casos de abuso sexual y laboral, que ayudan a que estén pendientes de este tema y sobre todo se dé un ambiente laboral importante.

Reconoció que desafortunadamente a veces por miedo o temor no se denuncia. “Nosotros tenemos tres o cuatro casos y con los comités hemos tenido esa oportunidad de denunciar”, indicó.

La entrevistada, indicó que el comité tiene cuatro casos a los cuales les dan seguimiento por acoso sexual de mujeres por parte de sus jefes; sin embargo, reconoció que es un tema que se tiene que estudiar e investigar a fondo porque se presta a muchas situaciones.

“La instrucción del Gobierno del Estado es que todo aquel que se le demuestre que ha cometido acoso sexual tiene que ser removido del cargo, que presente su renuncia”, dijo.

De los casos que tienen bajo investigación, uno ya se le comprobó el hecho, y presentó su renuncia, se trató de un directivo; los otros tres casos, siguen bajo investigación y se trata de jefes o mandos medios.