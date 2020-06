Chetumal: Suprema Corte obliga al Inegi a censar los asentamientos irregulares

La Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a tener datos reales sobre la población de Quintana Roo, que incluya la totalidad de las personas que habitan en asentamientos irregulares, donde se estima viven al menos 160 mil.

Tras analizar el amparo 635/2019, la ministra Norma Lucía Piña Hernández destacó que el Inegi no dispone de la información relativa a la identificación de los grupos marginados que viven en las colonias irregulares, ya que no censa aquellos asentamientos donde los habitantes no tienen el derecho de tenencia sobre sus tierras; que carecen de servicios e infraestructura urbana básica; o que están ubicadas en áreas peligrosas.

También te puede interesar: Descartan servicios para 7 nuevos asentamientos en Chetumal

“En su lugar, el Inegi reconoció que no emite dichos datos, ya que no tiene las atribuciones de intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos irregulares, sino que ello le corresponde a las entidades federativas y a los municipios”, menciona la resolución de la ministra, publicada el pasado 18 de junio.

Según el documento publicado por la Suprema Corte, el Inegi se ha limitado a añadir a sus censos y encuestas intercensales, datos ofrecidos por los municipios y Estados; pero aún así, no los desglosa como habitantes “informales” o irregulares. Los censos únicamente alcanzan aquellos lugares que son reconocidos por municipios.

“Esta situación genera un problema de falta de información grave, ya que los gobiernos locales carecen de la capacidad para realizar estas mediciones, por lo que los datos están inconclusos”, puntualiza la ministra de la Suprema Corte.

La situación ha provocado que la vida de estas personas sea prácticamente inexistente para el Gobierno Federal, evitando que tengan acceso a la mayoría los programas federales de ayuda social destinados a la población vulnerable. Esto incluye los programas de construcción de piso firme; baños; electrificación; alimentarios; etc.; así como el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos.

En el caso de Quintana Roo, se estima que el 10 por ciento de la población total vive en “barrios marginales”, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable; El 60 por ciento de esos asentamientos irregulares se encuentran en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. El resto están distribuidos en Bacalar, Tulum; Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cozumel y Othón P. Blanco.

Según el Programa Sectorial de Vivienda de la Sedetus, al menos 23 de esas colonias irregulares son invasiones en zonas de alta plusvalía, orquestadas por pseudolíderes o empresarios que se aprovechan de la necesidad de las personas para apropiarse de terrenos estatales o particulares.

Sin embargo, los restantes 127 se encuentran en la periferia de las principales ciudades del Estado, en zonas marginales donde viven personas en extrema pobreza. Se trata de un problema que ha ido en aumento desde la creación del estado: en el 2000 se tenían contabilizados apenas 13 asentamientos irregulares. Para el 2005, ya eran 56. En el 2010, se estimaban que existían 89. Hoy son más de 153.