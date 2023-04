Chetumal: Suspenden entrega de pasaportes por adeudo, trámites serán en Cancún

La oficina local que sirve de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chetumal, ha anunciado la suspensión temporal de la emisión de pasaportes, debido a que la empresa recién contratada para brindar este documento, no cuenta con el equipo tecnológico necesario.



Lo anterior lo dio a conocer el personal del organismo, cuyas oficinas fueron inauguradas el pasado 21 de diciembre de 2021, a fin de darle una alternativa más ágil a las personas del sur del Estado para poder tramitar este documento, quienes explicaron que la compañía holandesa Inetum, que antes les brindaba el servicio, decidió rescindir del contrato tras un adeudo de seis meses.

La nueva empresa, originaria de la CDMX, prometió que tendría listos los pasaportes en menos de un mes, pero hasta el momento lleva un retraso de tres semanas después de la fecha límite debido a presuntos problemas con su equipo.

Los usuarios de esta oficina, expresaron su molestia debido a que ahora tendrán que trasladarse hasta Cancún para poder llevar a cabo este trámite.

“Ya de por sí nos cobraban un cargo de 385 pesos adicionales al costo que tiene el pasaporte, sólo a los chetumaleños, porque en Cancún no lo hacen. Y ahora resulta que todos los trámites que hicimos no servirán para nada porque no cuentan con la tecnología para tomar nuestros datos biométricos para la emisión de este documento en la capital del Estado”, declaró Sofía González Cahuich, quien desde hace seis meses lleva postergando su viaje al extranjero por esta situación.