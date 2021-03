Chetumal: Tulum FC tendrá una visita nada fácil

Con el objetivo de sumar sus primeros puntos de la segunda vuelta, Tulum FC visitará este viernes a Corsarios de Campeche, a las 16:00 horas de Quintana Roo, en el estadio “Universitario”, en la jornada 14 de la Temporada 2020-2021 de la Liga Tercera División Profesional (TDP).

Luego de sufrir dos derrotas al hilo en la reanudación de la temporada, el Orgullo Maya ha cerrado filas y esta semana ha trabajado con mayor intensidad, buscando recomponer el camino y despertar lo más pronto posible en este torneo.

La visita no será nada fácil, pues se encontrarán con unos Corsarios que están inspirados luego de cosechar seis puntos en los últimos dos compromisos, primero llevándose el clásico campechano y luego venciendo a la Cantera Venados, por lo que buscará hacer valer su localía y quedarse con los tres puntos.

Para el profesor Carlos Flores Espetia, director técnico de Tulum FC, este será una dura prueba para sus pupilos, pues con rivales como los Corsarios es donde se verá de qué están hechos y confía en sacar un buen resultado, aunque reconoce que no será nada fácil.

“El plantel y nosotros como cuerpo técnico estamos conscientes de que no hemos tenido un buen arranque en la segunda vuelta, y por ello, queremos empezar a enderezar el rumbo ante Corsarios”, indicó Flores Espetia.

En el Orgullo Maya no hay tiempo para lamentarse y en la semana ha trabajado intensamente, la parte física con el profesor Gerardo Manzo Méndez, y la técnica-táctica con el timonel quintanarroense.

“Ni éramos los mejores cuando se nos dieron los triunfos, ni ahora somos los peores con las derrotas. Eso sí, en mi equipo no cabe un jugador que no sude la camiseta y que no tenga una buena actitud dentro de la cancha”, puntualizó el estratega.

Por su parte Rio Laciar, uno de los jugadores más constantes en el cuadro de Tulum, reconoció que toda la plantilla de jugadores está quedando a deber al equipo, y señaló que buscarán despertar de inmediato.

“Sé que estoy en deuda con el equipo, pero lo bonito del futbol es que te da revanchas semana a semana. Yo sigo trabajando fuerte, siempre trato de dar lo mejor de mí y confío en que pronto desarrollaré mi mejor futbol”, señaló el camiseta 19 de Tulum FC.

