'Batalla' Uqroo por terreno invadido

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Universidad de Quintana Roo interpuso una denuncia penal en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de despojo que quedó asentada en la carpeta administrativa FGE/QR/OPB/09/5371/2018, para evitar una posible invasión al campo de futbol donde se construirá la Casa del Estudiante Indígena.

Ayer, maestros de la escuela de nivel medio superior colocaron pancartas exigiendo que sean escuchados para poder obtener los títulos de propiedad de dicho campo, situado frente a sus instalaciones.

“Nosotros ya interpusimos la demanda, lo que siga en el proceso jurídico no me corresponde decirlo y esperemos que haya madurez, responsabilidad, no solo cívica sino administrativa porque hubo personal administrativo del CBTIS que movilizó a menores de edad y eso es grave”, comentó Ángel Rivero Palomo, rector de la Universidad.

El rector aseguró que el CBTIS pudo haber obtenido el predio en el año 1989, debido a que a través Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (Inviqroo) obtuvieron el uso del campo y no registraron los trámites para su posible titulación.

“En algún momento histórico esto no lo hicieron, quienes tenían la responsabilidad de hacerlo y tiempo después, al no estar registrado, no existe el procedimiento. Tan es así que poco tiempo después, el predio se asigna a su legítimo propietario de hoy que es la Universidad”, comentó.

En una de las lonas colocadas, los directivos del CBTIS muestran el documento que, en su momento, les otorgó Inviqroo para que se construyera un centro deportivo; sin embargo, el mismo documento indicaba que, en caso de no cumplirse, la propiedad quedaría en dominio nuevamente del instituto.

Los maestros y directivos informaron que el fin de semana, el personal responsable de la obra entró al campo y delimitó, incluso dejando dentro unas lonas y carpas que le pertenecen a una empresa refresquera.

Gloria Escalante Romero, subdirectora académica del CBTIS 214, informó que los maestros solicitan los títulos del campo y, aunque no abundó en detalle, dijo que esperarán en el lugar hasta que el personal jurídico de la ciudad de México arribe a la capital para promover recursos jurídicos para recuperar el campo.

En el sitio está proyectada la construcción de la Casa del Estudiante Indígena, cuyas obras registran un atraso; y según la planeación, los trabajos deberán concluir y entregarse el 15 de noviembre próximo.

Aunque se trata de una obra con recursos federales, Ángel Rivero Palomo, rector de la Uqroo, dijo que la Universidad seguirá con su procedimiento de resguardo del bien.