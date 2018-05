Buscan movilidad de universitarios y docentes al extranjero

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Universidad de Quintana Roo (Uqroo) participó en un taller de trabajo con motivo de la visita de rectores canadienses a México, en busca de aumentar la movilidad internacional de estudiantes y docentes quintanarroenses.

Ángel Rivero Palomo, rector de la Uqroo, informó que el pasado 24 de mayo se realizó el taller de trabajo en la Ciudad de México, con el objetivo de construir nuevas vías de cooperación bilateral entre instituciones de educación superior, en un contexto de fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, auspiciada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la organización Universities Canadá (UC).

También te puede interesar: Universitarios y docentes preparan discusión de obras de Marx

Señaló que en la intensa jornada de trabajo, en el Centro de Innovación y Desarrollo de la Anuies, se trataron temas prioritarios de colaboración en materia de investigación conjunta, entre ellos, el urbanismo y desarrollo sostenible; negocios y administración; salud; tecnologías digitales; y educación indígena, entre otros.

“A partir de la reunión, se avanzará en esquemas de cooperación para aumentar la movilidad bidireccional de estudiantes y docentes, considerando que los estudios en el extranjero y las experiencias de investigación bilaterales proporcionan a estudiantes de ambas naciones habilidades profesionales y lingüísticas de alto valor en el mercado laboral mundial”, dijo.

Rivero Palomo comentó que la Uqroo, desde su creación ha fomentado la movilidad de sus estudiantes hacia Canadá; de 1998 a la fecha, ha promovido la estancia académica de un total de 39 estudiantes en Malaspina University College, Mount Royal College, University of British Columbia, University of Manitoba y University of Regina.

Añadió que en 2017, nueve estudiantes pertenecientes al Programa Líderes en Desarrollo hicieron una estancia en la Universidad de Waterloo, y una estudiante participó en el programa Proyecta 10 mil, en la Universidad de British Columbia; también, dos profesores realizaron actividades de cooperación académica en ese país.

La Uqroo está afiliada al Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (Conahec), que permite la realización de intercambios con exención de pago de la matrícula en universidades como Langara College, Mount Royal University, Royal Roads University, University of Regina y el Selkirk College.