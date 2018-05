Realizan taller de software en la Universidad de Q. Roo

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Uqroo fue sede del Taller International Workshop on Software Defined Radio for Mobile Communication System, con el objetivo de fortalecer líneas de investigación que generen conocimiento y tecnología en sistemas de comunicación entre vehículos.

El taller fue organizado por la División de Ciencias e Ingeniería (DCI) de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), área que desarrolla programas para facilitar la radiocomunicación de vehículo a vehículo y mejorar la seguridad en carretera y ciudad, evitar accidentes y reducir las congestiones de tráfico.

En el taller, Michael Rice, catedrático de la Brigham Young University de Utah, Estados Unidos, participó en la aplicación de sistemas de radio para transmisión y recepción de datos, así como con un sondeador de canal de comunicaciones, utilizando radios definidos en software.

El catedrático, dio una capacitación de alto nivel a los participantes, todos investigadores y desarrolladores de tecnología y programas, en un campo de amplias oportunidades de desarrollo en la radiocomunicación, lo cual permitirá proponer nuevos modelos de canal y sistemas de comunicación entre vehículos.

Así como el tutorial “Applications of software defined radios for wireless systems using Matlab-Simulink”.

Rafael González Campos, adscrito al Departamento de Ciencias de la DCI-Uqroo, presentó una implementación de algoritmos para la transformada rápida de fourier extendida, aportación científica de la universidad al Estado.

En ambos tutoriales, se implementaron sistemas de radio para transmisión y recepción de datos, así como un sondeador de canal de comunicaciones, utilizando radios definidos por software.

Participaron en el taller, docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Instituto Tecnológico Superior y de Estudios de Occidente (Iteso) Unidad Guadalajara, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) Unidad Guadalajara, Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Uaslp) y la Brigham Young University (BYU).

El taller formó parte del Proyecto de Ciencias Básicas 241272 “Conceptualización, modelado e implementación en hardware de canales selectivos en tiempo, frecuencia y espacio para sistemas de comunicación móvil” financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), coordinado por Javier Vázquez Castillo, del Departamento de Ingeniería de la DCI de la Uqroo.