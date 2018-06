La Uqroo levanta la copa en el Fútbol de 'bardas'

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El representativo de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), derrotó a Emulsiones Bahía con marcador de 5-3, y de esta manera se adjudicó el título de la Segunda Fuerza “A” del Fútbol Rápido.

Un duelo de poder a poder se vivió anteanoche entre estas dos escuadras, que llegaron puntuales a la cita para luchar por la conquista del máximo circuito del Fútbol de bardas.

Emulsiones Bahía, actual campeón de esta competencia, tuvo enfrente a un juvenil y aguerrido conjunto de la Universidad de Quintana Roo, que llegó con carro completo en busca del título.

Desde el primer instante de juego la pelota se disputó con mucha intensidad. Los universitarios querían tomar las riendas del partido, pero se toparon con una sólida escuadra de Emulsiones Bahía que no les permitió su objetivo y que desde muy temprano comenzó a presionar.

Roger Méndez tenía la responsabilidad ofensiva de los actuales campeones, aunque le fue muy difícil luchar con la impenetrable defensiva de la Uqroo, que le hicieron una marcación casi perfecta y fue muy poco lo que el delantero originó para su equipo.

El representativo de la máxima casa de estudios se fue apropiando de la posesión de la pelota y envolvió en su juego a su rival, que sufría de incontables embates ofensivos.

A pesar del dominio, el cuadro universitario fue sorprendido con anotación de Roger Méndez, que puso adelante a los de Emulsiones Bahía, aunque pocos minutos después la Uqroo emparejó el marcador con anotación de Marvin Miss, para que el primer cuarto concluyera con empate a un gol.

El segundo cuarto arrancó y la escuadra universitaria se lanzó al frente con toda su artillería, pues notaron que la condición física de sus rivales no era la mejor y querían sacar ventaja de ello.

El cuadro de Emulsiones Bahía se quedó sin oxígeno a partir del segundo cuarto y esto representó una importante oportunidad para la Uqroo, que no desaprovechó y comenzó a hacer goles.

No obstante, los actuales campeones no dejaron de luchar y respondieron, aunque no pudieron hacer nada para evitar la derrota al son de 5-3, con lo que la Uqroo es el nuevo campeón de la Liga.

Las anotaciones por la Universidad de Quintana Roo corrieron a cargo de Elgar Medina (2), Marvin Mis, Gerardo manzanero y Blas Hernández, mientras que Roger Méndez, Ernesto Rodríguez y Jonathan Ávila, respondieron por Emulsiones Bahía.