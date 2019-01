Vence el plazo para organismos que aspiran a ser partidos

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El 26 de noviembre próximo concluirá el plazo establecido por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para que las organizaciones que aspiran a ser partidos políticos locales, cumplan con la realización de asambleas municipales.

Según el calendario de la autoridad electoral, de 18 al 30 noviembre deberán cumplir además con la realización de sus asambleas estatales, como el último de los requisitos para comprobar que cuentan con el número de simpatizantes suficientes en Quintana Roo.

De mayo a la fecha se han realizado 25 asambleas municipales y distritales por parte de las cuatro asociaciones ciudadanas que se registraron en su momento. En ese periodo hubo al menos 10 cancelaciones y reprogramaciones de las asambleas.

La siguiente semana se realizarán cinco asambleas, mientras que para noviembre están programadas las últimas 10.

Sergio Avilés Demeneghi, presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Ieqroo, destacó que existe un seguimiento puntual a las actividades realizadas por parte de cada una de las cuatro organizaciones.

Las que manifestaron su intención de ser un partido político local son Frente de Integración Nacional, Dar Te Da Más A. C., Sustentabilidad Social y Trabajo Comunitario A. C. y Quintana Roo Representativo y Democrático A. C.

“Es una programación en común acuerdo con el Instituto, de tal manera, que existe una comisión que acude a las asambleas para verificar el cumplimiento del quórum para que sea válida”, mencionó el consejero electoral.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que uno de los requisitos para ser partido político local es acreditar la afiliación de por lo menos 0.26% del Padrón Electoral de la entidad.

De acuerdo con la información del Ieqroo, en este caso, cada uno tendría que alcanzar una afiliación de dos mil 826 ciudadanos quintanarroenses, tomando como base el Padrón Electoral utilizado durante la elección de 2016.

En enero, el organismo electoral determinará cuáles de las cuatro organizaciones cumplió, y en su caso, el nombramiento como Partido Político Local tendrá vigencia después de la elección federal de 2018.