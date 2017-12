Inician operativos para detectar alcohol adulterado

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), arrancó con la verificación de más de 262 centros nocturnos, bares y cantinas y 128 hoteles para detectar y retirar alcohol adulterado.

Miguel Pino Murillo, titular de la Cofepris en el estado, exhortó especialmente a los jóvenes a no realizar mezclas de bebidas alcohólicas con energizantes, mismas que podrían ocasionar la muerte.

“Verificamos tanto el tema de la prohibición de no fumar en lugares cerrados, como no permitir la entrada a menores de edad en establecimientos de venta de alcohol, principalmente en centros nocturnos. Ya iniciamos los operativos para cerciorarnos que no exista alcohol adulterado y estamos en los análisis correspondientes de diferentes tipos de alcohol”, dijo.

Indicó que hasta el momento no han detectado la presencia de alcohol adulterado, aunque reconoció que es muy pronto, toda vez que estos operativos concluirán hasta la primera semana de enero.

Según la NOM-218, en los centros nocturnos está prohibida la combinación de bebidas adicionadas con cafeína o las denominadas energizantes, los cuales no deben ser ofrecidos al consumidor de manera directa o a través de los menús,

El pasado mes de julio, el periódico estadounidense Milwaukee Journal Sentinel, dio a conocer el caso de Abbey C., una joven de 20 años de edad, que murió supuestamente por consumir alcohol adulterado en un hotel “todo incluido” de la Riviera Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Austin, el hermano de la fallecida, relató al medio estadounidense que bebieron en el bar de la alberca cuando perdieron el conocimiento y fueron hospitalizados.

Él logró recuperarse, pero Abbey sufrió edema cerebral y murió en un hospital de Miami, donde había sido trasladada.

En su momento, la Fiscalía General del Estado inició una investigación para determinar si el deceso fue por la mezcla de bebidas energizantes con alcohol adulterado, mismos que están prohibidos para su venta.