Chetumal: Volqueteros protestan para exigir pago de trabajos ejecutados

Integrantes de cuatro gremios de volqueteros del sur de Quintana Roo protestaron ayer en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para exigir el pago de adeudos por dos millones de pesos, correspondiente a trabajos ya ejecutados.

Antonio González Notario, secretario general del Sindicato de Volqueteros Caja Roja de Chetumal, explicó que les deben dinero por obras realizadas en cinco comunidades del municipio de Bacalar, después de las afectaciones por los fenómenos hidrometeorológicos Cristóbal y Delta, el año pasado.

Se trata de 700 mil pesos que se les debe a volqueteros de Caja Roja y la misma cantidad a Caja Blanca; a la Unión de Trabajadores del Cambio (Untrac) otros 300 mil pesos; y al Sindicato de Bacalar 300 mil pesos.

Los trabajos se realizaron en las comunidades de Altos de Sevilla, Río Verde, Reforma, Buena Esperanza y la localidad de Caobas, 10 obras por 72 millones de pesos, pero todavía falta un saldo.

El líder de los transportistas mencionó que de enero a junio hicieron algunos trabajos de traslado de carga para la SCT en ese municipio mencionado, pero al finalizar ese período les dijeron que no hay recursos para cubrir los adeudos, por lo que acudieron a las oficinas de la capital para exigir que se les pague.

“Estamos muy golpeados por la pandemia, fueron 10 licitaciones pero de enero a la fecha no nos han pagado, arrancaron unas obras por emergencia del Fonden, trabajamos en unas comunidades, los empresarios nos comentan no les están pagando, que los pagos no fluyen, venimos a la SCT a preguntar por qué no está fluyendo el recurso, ya se está cumpliendo con la obra”, dijo Antonio González Notario.

Destacó que los trabajos se siguen realizando, pero las autoridades de la SCT les comentaron que hubo un decreto presidencial en el que desaparecía el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y ese recurso se mandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la atención de la pandemia.

“Llevamos mucho tiempo sin cobrar, es una cantidad bastante, tenemos que reactivar el sur”, aclaró.

Por su parte, la SCT ratificó el compromiso con los volqueteros del sur del estado.

