Suspenden encuentro de Tercera División por mal tiempo

CHETUMAL. Q, Roo.- El encuentro correspondiente a la jornada 14 de la temporada 2017-2018 de la Tercera División de Fútbol Profesional entre los Tigrillos de Chetumal y los Dragones de Tabasco, que se mantenía empatado sin goles, fue suspendido en el medio tiempo, debido a las malas condiciones de la cancha ocasionadas por las lluvias.

La tarde de ayer volvió a rodar el balón dentro del balompié profesional sobre el empastado del estadio 10 de Abril, en la capital del estado, en el encuentro en el que los Tigrillos de Chetumal recibieron en casa a los Dragones de Tabasco.

Este duelo formó parte del inicio de la segunda vuelta de esta temporada 2017-2018 dentro del menor de los circuitos del balompié de paga en nuestro país, y arrancó a pesar de la pertinaz lluvia que se había presentado en la capital quintanarroense desde la noche del viernes.

A pesar de la fuerte humedad, el campo se mantuvo en condiciones, no presentó ningún encharcamiento y esto ayudó a que las acciones arrancaran en su horario previsto.

En el andar de las acciones, los dos equipos tuvieron un accionar lleno de nerviosismo que se derivó en un juego bastante ríspido, además de las condiciones del terreno de juego, de ambos lados había desorganización a la hora de tener la pelota y eso ocasionó que toda la actividad se concentrara en el corazón del campo.

Las primeras llegadas de peligro se presentaron en la cabaña de los Tigrillos, aunque la buena actuación del guardameta Hernán Martínez evitó que se moviera el mercador.

Conforme avanzó el tiempo la lluvia incrementó su intensidad y no cesó durante todo el primer tiempo, haciendo que empezaran a aparecer los primeros charcos y que se presentaran algunas jugadas ciertamente peligrosas.

Con el marcador empatado sin goles concluyeron los primeros 45 minutos, y al regreso al terreno de juego, la tercia arbitral, encabezada por Julio Rodríguez, determinó aguardar 30 minutos esperando que la lluvia cesara y el campo absorbiera el agua.

No obstante, esto no ocurrió y ante las malas condiciones del campo, el nazareno decidió que no se podía llevar a cabo la parte complementaria, salvaguardando la integridad física de los jugadores.

En este sentido, se informó que el segundo tiempo de este encuentro será reprogramado por la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y los gastos de la visita de los Dragones de Tabasco serán absorbidos por el cuadro de Chetumal.