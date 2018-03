Baja drásticamente la aportación de cuotas voluntarias

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Solo entre el 1% y 5 % de los padres de familia de escuelas públicas aportan la cuota voluntaria para el beneficio de la escuela. Desde hace menos de cinco años, bajó drásticamente las aportaciones.

Héctor Escárcega, presidente de la sociedad de padres de familia de la escuela secundaria Adolfo López Mateos, indicó que desde que empezó a difundirse que no eran necesarias ni obligatorias las cuotas, las escuelas prácticamente ya no reciben dinero de los padres de familia lo que repercute en el mejoramiento de las mismas.

“Por ejemplo, en este ciclo escolar en la Adolfo López Mateos, de una matrícula de más de mil alumnos en ambos turnos, cerca de 10 padres de familia dieron su aportación de 100 pesos y al final de cuentas no se puede obligar porque es una cuota voluntaria”, indicó.

Reconoció que las cuotas no son obligatorias, sino voluntarias; sin embargo, ese recurso, comentó les permite hacer mejoras al plantel aunque en los últimos años, indicó, no se ha podido lograr mucho porque los papás ya no aportan nada.

“Es voluntad de los papás, pero años atrás más del 80% de los padres de familia sí aportan su cuota voluntaria, pero no se le obliga a nadie. Actualmente, menos de un 10% está cumpliendo con dar la cantidad que se establece mediante asamblea”, dijo.

Indicó que en las secundarias, se aporta una cantidad de alrededor de 100 a 150 pesos, aunque en todas las escuelas es diferente porque queda a consideración de la sociedad de padres de familia, y la finalidad, explicó es absorber gastos que a veces la SEQ no contempla, como artículos de limpieza o que a medio ciclo escolar se funde una lámpara, etc.

“Lo poco que recibimos de las cuotas escolares, que a veces es menos de mil pesos, no alcanza para todo un ciclo escolar, y esos gastos tenemos que absorberlos para hacer gastos como comprar hojas para los oficios o hacer otro tipo de acciones en beneficio del plantel”, indicó.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación en Quintana Roo, en cada inicio de ciclo escolar, lanza la advertencia de que se aplicarán sanciones a todo aquel director que condicione una inscripción por cuotas escolares.

Antes de que inicie el presente ciclo escolar, la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), aseguró tener dos quejas relacionadas con el cobro de la cuota.