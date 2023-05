Chicana para desviar un impuesto

En este mismo espacio, hace un semana, comentamos que la decisión del Gobierno Federal de destinar el 80 por ciento del cobro por derecho de "Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas" a los turistas extranjeros a través de su boleto de avión, conocido como Derecho de No Residente (DNR), a la entidad de la Secretaría de la Defensa Nacional encargada de la construcción del Tren Maya —y las demás obras de la empresa patito del Ejército para construir infraestructura vinculada al turismo—, ignoraba de manera protocriminal las infrahumanas condiciones de las estaciones del Instituto Nacional de Migración, cuando hace poco más de un mes se vivió una verdadera tragedia, con saldo de 40 muertos, en un incendio en la de Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos.

El comentario, hemos de decir, provino del sentido común y se hizo con la finalidad de señalar las arbitrariedades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el manejo de la hacienda pública, pues aunque hemos reconocido los beneficios potenciales de la emblemática cuan faraónica obra de la Cuarta Transformación, en realidad está motivada por un capricho presidencial de naturaleza propagandística y electorera.

Sin embargo, el despropósito financiero respecto al impuesto de internación que se cobra a los turistas extranjeros es no solo ajeno al espíritu con que fue creado —el apoyo y fomento a la segunda industria más rentable y generadora de divisas, después de la subsidiada y decadente de los petroquímicos de exportación—, sino que orbita en el limbo del desdén y despecho de las leyes y la normatividad específica; es decir: es ilegal de facto.

Recurrimos al experto en la materia Darío Flota Ocampo, quien fuera titular transexenal del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, para detallar el origen, función y mecanismo del gravamen en comento, y en sus acotaciones fundamos lo que sigue:

La modificación del destino del DNR, cuya contraprestación es el servicio de revisión de documentos a la llegada de los extranjeros al país por la vía aérea, se estableció en una cantidad que ronda los 22 dólares, lo que al tipo de cambio actual equivalen más o menos a 240 pesos, y daba origen a los fondos del Consejo de Promoción Turística de México, en una cantidad de alrededor de seis mil millones de pesos al año.

Cuando se decreta inexplicablemente la desaparición del exitoso CPTM —hay una máxima en administración privada y pública que indica que lo que funciona no debe ser transformado—, se decidió que el 70 por ciento fuera para la promoción turística, 20 por ciento para el Fonatur y 10 por ciento para Migración, pues el origen del fondo era justamente migratorio y había que ser consecuentes con dicho carácter.

La recaudación actualmente debe andar por los ocho mil millones de pesos, y lo que hicieron ahora fue cambiar los porcentajes, además de que el administrador de la parte que correspondía a Fonatur ahora será la empresa desarrolladora turística del Ejército. Cabe señalar que los impuestos al turismo y al hospedaje son de carácter estatal, por lo que no pueden ser afectados por la reciente modificación de la sexagésima quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, pero la fuerza promocional del país como destino de viaje residía en esos recursos federales.

En suma, el origen del susodicho impuesto fue que la promoción turística la pagaran los extranjeros y no se tuviera que estar peleando en la conformación del presupuesto de la Federación, porque en ese ámbito de deliberaciones parlamentarias se discuten prioridades como, por ejemplo, si es más importante construir escuelas, hospitales y ahora, de nuevo, se tendrá que valorar en competencia con otros asuntos la necesidad de promover turísticamente a nuestro país, amén de que no es para todos los legisladores tan visible el hecho de que la actividad no solo genera divisas para México, sino que su derrama, por lo menos en estados como Quintana Roo, incide de manera determinante en el financiamiento de los satisfactorio sociales de primera necesidad, empezando por el empleo.

La Ley Federal de Derechos decía, en su artículo 18-A, que "Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia de migración proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país".

Ahora el artículo 18-A de la misma ley reza que "Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho (...) por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades no remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona y el 80 por ciento restante se destinará para estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el Gobierno Federal con objeto de conectar, fortalecer, generar accesibilidad, iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, entre otros"… léase: ¡Tren Maya! Una ley al gusto del señor López.

Ahora debería decirse en la normatividad que este fondo "Se destinará a cumplir los caprichos faraónicos del señor presidente".