Chofer atropella a dos ciclistas, mata a uno y se da a la fuga

CHETUMAL, Q. Roo.- Este sábado alrededor de la 1 de la tarde un ciclista perdió la vida y otro más quedó fracturado cuando el conductor de un volquete los arrolló en la colonia Ejidal, por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol.

El Chofer al darse cuenta de la magnitud de los hechos optó por darse a la fuga y esconder su vehículo en un taller mecánico de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, se reportó una llamada al número de emergencias 911 para reportar una persona arrollada que necesitaba asistencia médica urgente en el sitio, al igual que la presencia de las autoridades para dar con el responsable de los hechos.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para intentar darle auxilios a uno de los atropellados, sin embargo, se percataron que el hombre ya no presentaba signos vitales tras resultar con traumatismo craneoencefálico causado debido a que una de las pesadas llantas de la unidad le aplastó la cabeza.

Testigos en la zona argumentaron que un vehículo Kenworth tipo volquete color azul y rojo, placas de circulación 2-SCW-584 se encontraba inmóvil sobre la avenida Constituyentes y al cambio de luces del semáforo se puso en marcha y sin percatarse le pasó encima a un ciclista que terminó bajo las llantas del pesado transporte.

El responsable lejos de hacerse cargo de la situación emprender su huida, tratando así de no responder por sus actos, sin embargo, cuando se encontraba sobre la Diagonal 85 ingresó en sentido contrario a la calle 18 y chocó a una persona de la tercera edad que de igual forma iba a bordo de una bicicleta y le pasó la rueda trasera derecha en la pierna izquierda para darse nuevamente a la fuga.

Un taxista se percató de la primera situación y decidió seguirlo para que no se saliera con la suya, convirtiéndose así en el testigo del otro incidente. Mientras que el volquetero con la desesperación de que no había sido uno si no dos los delitos que cometió siguió su camino a toda velocidad y sin fijarse que había alguien siguiéndolo decidió resguardar la unidad en un taller mecánico de la calle 6 entre las avenidas 60 y 70 del mismo asentamiento.

Agentes de Tránsito y Policía Ministerial llegaron de inmediato al lugar y entraron por el volquete para enviarlo al corralón y realizar las investigaciones correspondientes.