Choferes de combis de Cancún tunden al Inspector Nocturno

Raymundo Gómez, mejor conocido como el “Inspector Nocturno” fue agredido por operadores de combis de Cancún, acusándolo de “no hablar a favor de ellos” durante una manifestación provocada por la detención de un conductor que circulaba con exceso de pasajeros.

Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía de hoy, cuando choferes de las urvans de Transporte Terrestre Estatal (TTE) se manifestaron tras la detención de una combi que transportaba pasajeros de más, a pesar de que Cancún se encuentra en semáforo naranja COVID. Ante esto hechos, los conductores bloquearon con sus vehículos la esquina de las avenidas Tulum con Miguel Hidalgo.

Reporteros locales acudieron a cubrir la manifestación, entre ellos el Inspector Nocturno, ex colaborador del periódico De Peso. Sin embargo, al momento de realizar su transmisión en vivo a través de Facebook, fue increpado y se hizo de palabras con el conductor de la combi detenida.

Esto puso en guardia a los demás choferes quienes de inmediato se fueron contra Raymundo Gómez quien se encontraba en los escalones de entrada de un camión de transporte público. Pero las agresiones no terminaron ahí, ya que los transportistas también se fueron contra un reportero de Grupo SIPSE que cubría no sólo la manifestación, también la agresión contra el Inspector Nocturno.

“Me acaban de golpear, me acaban de jalonear, me acaban de querer robar mi celular”, señala Raymundo Gómez en otra transmisión, mientras pedía ayuda al número de emergencias 911.

El Inspector Nocturno logró encontrar resguardo dentro de un domicilio cerca del lugar de la manifestación, al tiempo que narraba en Facebook su experiencia.