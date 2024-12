Choferes de plataforma acusan que regresan acosos previo a vacaciones en Cancún

A unos días del inicio de las vacaciones decembrinas, choferes de plataformas de transporte acusaron que regresaron los acosos y las multas de los elementos de la Guardia Nacional por operar en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

A través de un video difundido en redes sociales, se puede observar cómo los agentes de la corporación intentan que una chofer de la plataforma no brinde el servicio en las instalaciones aeroportuarias de este destino turístico.

“La guardia de seguridad y los taxistas piratas locales cancelaron a Uber, porque no es legal”, les avisa la conductora a las pasajeras de habla inglesa luego de que así se lo ordenara un elemento de la Guardia Nacional.

Las turistas intentaron explicar a la autoridad que ellas pidieron el servicio y exigieron que se les proporcionara, con el argumento de que no se sienten seguras. Finalmente, las pasajeras tuvieron que cancelar el servicio y descender del automóvil.

Águeda Esperilla Soto, vocera de operadores de una plataforma, comentó que este video demuestra que la complicidad entre la Guardia Nacional y los “taxistas piratas” para no dejar operar a las plataformas de transporte en el aeropuerto de Cancún, pese a que algunas ya están autorizadas para ello.

“Al final sí bajaron a las chicas, que estaban llorando porque tenían miedo. Lamentablemente el mal actuar de la Guardia Nacional para no variar. Dice ella que uno de los oficiales les dijo que no la podían dejar ir porque se meten en problemas. Para ellos es más importante no tener problemas con los 'taxis piratas' que garantizar la seguridad del turismo”.