Vuelca Urvan sobre la Nichupté; hay ocho lesionados

CANCÚN, Quintana Roo.- En el cruce de las avenidas Kabah y Nichupté, un vehículo fue chocado por un Urvan de transporte público, accidente que dejó al menos ocho personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se debió a que el conductor de la unidad particular color blanco, no respetó la señal de alto cuando se incorporaba a la avenida, a la altura de un conocido restaurante de comida rápida, por lo que el chofer de transporte público número económico 810, de la Ruta 44 no pudo evitar colisionarlo.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los heridos, pasajeros de la unidad de Transporte Terrestre Estatal (TTE), sin que hasta el momento se sepa si alguno de ellos está lesionado de gravedad.

En otros hechos

Alrededor de las 11 de la mañana de ayer, se reportó al número de emergencias 911, un aparatoso accidente vehícular entre una unidad de taxi y un camión.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del transporte chocó contra el vehículo de carga, dejando a dos personas lesionadas, una mujer y al conductor de taxi que terminó atrapado en el vehículo.

Paramédicos y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para realizar los labores de rescate y posteriormente realizar el traslado al Hospital para dar las atenciones médicas correspondientes.

La zona fue acordonada por las autoridades municipales, quienes se trasladaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la avenida Centenario,a la altura de la Región 227 de Cancún. La circulación en la zona se encuentra cerrada, se recomienda tomar rutas alternas y conducir con precaución.