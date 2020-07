Christian Almeyda debuta como cantante

Cancún.- Conocido en televisión por producciones como “Médicos”, “Señora Acero”, “Cómo dice el dicho” y otras más, Chistian Almeyda decide probar suerte como cantautor del género urbano y demostrar que en México se puede hacer un buen reggaetón con el tema “Que rebote”, el cual ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

El actor compartió en exclusiva con Novedades Quintana Roo que esta cuarentena le ha servido para componer canciones que formarán parte de su primera producción como cantante.

“Tenía intención de estrenar en abril el video oficial de mi nuevo sencillo “Que rebote”, justo cuando declararon la alerta de quedarnos en casa y ni modo a protegernos y a proteger la salud de los demás, afortunadamente ya está en todas las plataformas el tema, posteriormente sacaré un perfomance de la canción y cuando podamos salir de casa a trabajar lanzaré el video oficial. Lo bueno es que en estos meses he estado preparando nuevas canciones, diferentes pistas, ya tengo temas listos para seguir en este medio”, expresó Almeyda, quien busca ganarse un lugar en la industria musical.

“Esta canción, ‘Que rebote’, habla de cómo ves a tu crush cuando lo ves en el antro, tiene un toque picante al ritmo de urbano underground, me gusta mucho el reggaetón y trato de dar un paso en el género para demostrar que los mexicanos también sabemos hacer reggaetón, como buenos latinos. Es un tema de fiesta que nos hace despejarnos de todo esto que estamos viviendo”.

De actor a cantante

Un taller de actuación en la prepa fue el detonante para que Christian Almeyda descubriera su amor por esta carrera, en Casa Azul comenzó con clases de canto y música y descubrió otra de sus pasiones a la par que trabajaba su cuerpo para lucir bien en televisión, pues pensaba que con un buen cuerpo tendría más posibilidades en el medio.

“He ido formando mi carrera desde cero, estudié un taller de actuación en la prepa, me encantó y dije, quiero ser actor, en mi casa no les agradó mucho porque siempre hemos vivido en el pueblo de Jilotzingo, en estado de México, todos me decían que para entrar a Televisa necesitaba palancas y que era para gente de dinero nada más. Gracias a Dios y a la vida, pude entrar a una escuela de actuación”, expresó Chris, y así comenzó la historia.

“Estuve en Casa Azul pero me salí para trabajar mi cuerpo y tener más oportunidades en el medio, creía que para entrar al CEA había que ser rubio y de ojos azules y nunca busqué entrar. Finalmente llegué a la escuela de Patricia Reyes Spíndola y ahí me formé, un día llegó el productor Javier Esponda de ‘La Rosa de Guadalupe’ y gracias a Dios me eligieron para entrar a Televisa. Curiosamente mi primer trabajo no fue en ‘La Rosa de Guadalupe’, fue en ‘Como dice el dicho’ mi debut en televisión, posteriormente hice ‘Hijas de la luna’, ‘Papá a toda madre’, ‘Nosotros los guapos’, ‘Señora Acero 4’, poco a poco fui haciendo más cosas”.