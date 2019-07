"Christian Grey", graba película en Cancún

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Durante la tarde de ayer empezó a circular en diferentes medios y redes sociales, la llegada del actor Jamie Dornan, conocido por interpretar al personaje Christian Grey, en la trilogía de las "50 sombras de Grey".

De acuerdo con fuentes extraoficiales, el actor británico grabará presuntamente unas escenas en plaza La Isla (aún no esta confirmado), de la película "Barb and Star go to Vista del Mar’, una historia de drama, aventura y amor, que se tiene prevista que se estrene en la pantalla en 2020.

A través de Twitter circularon las siguientes imágenes.

Nova foto de Jamie no set de

“Barb & Star Go To Vista Del Mar” 💙#JamieDornan pic.twitter.com/LllQMtNADp — FOREVER DAMIE (@foreverdamie_) 10 de julio de 2019

Jamie el día 8 de junio en Cancún, Quintana Roo, México filmando escenas de su nueva película #BarbandStarGoToVistaDelMar 🇲🇽 #JamieDornan pic.twitter.com/QTtH9qVoSL — Jamie Dornan México (@JamieDornanMx) 10 de julio de 2019