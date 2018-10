En riesgo, construcción de ciclovía para estudiantes

Redacción/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- La Dirección de Obras Públicas de Felipe Carrillo Puerto requiere 20 millones de pesos como parte de su aportación, para no perder un recurso que se aplicará para la construcción de la ciclovía que conduce al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

René Antonio Ramos Reyes primer regidor comisionado en Obras y Servicios Públicos en el municipio, expresó que la dependencia tiene etiquetado un monto de 40 millones de pesos en el rubro de urbanización a nivel federal para la aplicación de dicha obra; sin embargo, para poder liberarla necesitan 20 millones más.

“Estamos en análisis de este recurso, la ex edil Paoly Perera anunciaba que se contaba con 60 millones de pesos para la obra, pero no es así; es un recurso etiquetado en 40 y el municipio deberá aportar los 20 más para que se liberada y se comience formalmente con la aplicación”, expresó.

Agregó que se encuentra haciendo todas las medidas necesarias y estrategias de conseguir el monto, debido que para el 23 de octubre si no se cumple con los requisitos no se les podrá liberar el dinero y por ende no se aplicará la obra que beneficiará a cientos de estudiantes y habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Dijo que existe una dificultad debido a que la administración anterior entregó un Ayuntamiento en deplorables condiciones económicas, en otras palabras, sin recursos.

“La administración que salió dejó vacío las arcas públicas, entonces mucho no se puede hacer, pero como dije vamos a estar trabajando en eso, en conjunto con el presidente y ver los pormenores para no perder el monto”, sostuvo.

La obra se contempla de un tramo aproximado de dos kilómetros, el cual inicia desde la colonia Leona Vicario sobre la calle 50 y avenida Lázaro Cárdenas hacía la carretera federal 184 Muna – Carrillo Puerto y culmina hasta la calle 30 donde se encuentran las instalaciones del nuevo Conalep.

Se intentó entrevistar a Marisol Ciau Manzeno, Directora de Obras Públicas municipal, para conocer más de este tema; sin embargo, no fue posible debido a que no se le encontró en su oficina.