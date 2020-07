FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto no tendrán acceso al mercado municipal Benito Juárez García, si no hacen uso de las recomendaciones sanitarias, como portar cubrebocas y distanciamiento social, entre otras.

Lo anterior, tras la instalación de filtros sanitarios a cargo del ayuntamiento, quien únicamente dejó dos entradas, una para el área de frutas, verduras y carnes, y otra para el espacio de comida, además, de situar una sola salida, para evitar la aglomeración de las personas.

Cada uno de los accesos y salida, es vigilado por elementos de la Policía Municipal Preventiva (PMP) y locatarios de la central de abastos, antes de ingresar se les toma la temperatura, deben lavarse las manos, portar cubrebocas y sólo podrán acceder, máximo, dos por familia.

Alfredo Hernández González, jefe de la Dirección de Salud en el municipio, añadió que se ha visto poca participación ciudadana, han hecho caso omiso a las medidas sanitarias, y para cuidar los espacios públicos donde frecuentan se implementaron tales estrategias para prevenir los contagios.

“Hay mucha discrepancia por parte de los habitantes, algunos no creen que esta enfermedad sea real, por eso no hacen nada al respecto, por eso se están tomando las medidas correspondientes y lo deben acatar, si o si, no es momento de jugar, cuando los casos van en aumento”, sostuvo.

Por su parte, Jorge Cabrera May, locatario del mercado municipal, sostuvo que es una buena iniciativa, los va ayudar a cuidarse de enfermarse, asimismo, a la población que acuda a la central, porque con anterioridad, muchos iban sin tomar en cuenta las recomendaciones por la autoridad.

“Los locatarios hemos manifestado la inconformidad ante esa situación, temen que por unos cuantos se vuelvan a suspender las actividades que no lleva mucho tiempo que se activó la economía, y por esa situación corren el riesgo de que las autoridades estrechen sus acciones y los afecte”, finalizó.