Cindy Coleoni cumple su sueño de la infancia

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Oriunda de Córdoba, Argentina, la cantante Cindy Coleoni, quien representa orgullosamente al estado de Quintana Roo en el concurso de talentos “La Voz… México”, asegura que desde niña soñó con estar en este tipo de concursos y ahora, gracias a su desempeño en el mundo del canto y las oportunidades que han llegado a su vida, vive este gran sueño y lo disfruta al máximo.

“Es un placer para mí participar en ‘La Voz... México’ representando a este estado maravilloso a pesar de mi nacionalidad. Llegué a México hace cuatro años, viví dos años en Playa del Carmen, conozco mucho la zona, tengo muchos amigos y he tocado en todos los bares de allá, un proyecto me trajo a la Ciudad de México y me quedé viviendo ahí casi un año, en uno de mis viajes conocí Bacalar, me cautivó ese lugar y supe que en algún momento me quedaría a vivir ahí, gracias a Dios el año pasado todo se acomodó para lograr ese sueño y ahora estoy en la Ciudad de México participando en La Voz”, detalló Cindy, quien desde hace un año vive felizmente en Bacalar y es por eso que representa al estado.

También te puede interesar: Invitan al taller ‘La voz en el cuerpo’ en Cancún

Feliz por el cariño del público Sin pensar, Cindy se lanzó a hacer las audiciones para este concurso y ahora ella misma se sorprende del cariño y del apoyo que el público le ha brindado desde el inicio del programa.

“Pensé que no podría entrar a ‘La Voz... México’ por ser un concurso sólo para mexicanos, pero de pronto se abrió esta posibilidad que para mí era un sueño que tenía desde chica de estar en uno de estos concursos pero no me sentía preparada, pero luego de tocar dos años en Playa, sentí que ya tenía algo más para pisar un escenario así, me la pasé entrenando para poder estar en este proyecto tan lindo y la verdad es que estoy súper emocionada, el escenario me genera una sed de seguir ahí y de demostrar mis facetas que he perfeccionado como artista, cada canción tiene su feeling y su manera de interpretar, así que estoy haciendo lo mejor para que me conozcan, el objetivo final de esto es estar ahí y llegar al público, día a día me sorprendo que la gente valora mi esfuerzo, de una carrera que ya llevo muchos años, de estar sola sin mi familia, lejos de mi país, es un premio, una recompensa y estoy muy feliz de sentirme acompañada de gente que me ha recibido de una manera muy linda”.

Prepara disco y libro

Además de cantar, Cindy es actriz y escritora, y entre ensayos y trabajo para “La Voz...”, ella prepara un nuevo material discográfico y su propio libro. “Estoy trabajando en mi proyecto personal de música original, el otro año pretendo lanzar mi EP, también soy actriz, así que espero salga algo por ese lado.

Ahora estoy en pleno proceso creativo, entre ensayos y el trajín de los tiempos, estoy componiendo, ando con mi guitarra por todos lados pensando qué mensaje es el que quiero enviar al público, quiero agradecer el apoyo que día a día voy recolectando y es una responsabilidad para mí de presentar algo bueno de calidad”, dijo.

“Cada día despierto y agradezco lo que me sucede, desde pequeña he sido valiente, constante, no me dejo intimidar por las cosas negativas, no ha sido fácil pero hoy por hoy creo que he consolidado mis valores y lo que he vivido hasta ahora y me gustaría contarlo a manera de ejemplo, de que si puede uno aventarse a buscar un sueño y que a la par de crecer profesional y emocionalmente, contar mi historia, mis altos y bajos, abrirme a las personas y que sepan que los sueños pueden cumplirse. Tengo un libro escrito y espero que a mitad del próximo año pueda publicarlo, tengo una necesidad inmensa de expresarme y pues a quien quiera escucharme, ahí estaré”, puntualizó.