Cindy Crawford 'modela' en el Caribe mexicano

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Uno de los iconos de la moda de los años 80, decidió pasar unos días de descanso en las paradisíacas playas de Cancún.

Se trata de una las modelos veteranas más importantes de todos los tiempos: Cindy Crawford, quién pasó unos días en el paraíso maya.

También te puede interesar: Polo Morín y Lambda García 'presumen' su relación en Playa

De acuerdo con información de su cuenta de Instagram, la modelo de 51 años compartió su estancia en Cancún y hospedaje en el hotel Banyan Tree Mayakoba.

Está considerada junto con Elle MacPherson, Linda Evangelista, Claudia Schiffer y Naomi Campbell como una de las grandes tops de los años 80 y 90 que revolucionó el mundo de la moda.

👗 Una publicación compartida de Cindy Crawford (@cindycrawford) el Ene 25, 2018 at 5:16 PST

Campaña de Pepsi

Regresará a la Super Bowl, que se disputa el 4 de febrero, para recrear su icónico anuncio de Pepsi en 1992. Crawford filmó recientemente el spot, que protagonizará junto a su hijo de 18 años, Presley Walker Gerber.

“Fuimos a trabajar juntos ese día y compartimos el mismo tráiler. Y mientras él actuaba, yo era solo una mamá orgullosa que miraba desde la barrera, tratando de no molestarlo”, ha dicho en una entrevista telefónica. El último anuncio se titula "This Is The Pepsi" y es parte de la campaña "Pepsi Generation" de la compañía que celebra los 120 años de la marca en la cultura pop.

El anuncio original presenta a Crawford luciendo tan impresionante como siempre con una camiseta sin mangas y pantalones vaqueros cortos mientras conduce un Lamborghini. Luego se detiene en una gasolinera para comprar una lata de Pepsi mientras unos niños la observan embelesados.